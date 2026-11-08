Reprodução Calçada do Lorena

Em meio à vegetação da Serra do Mar, no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, um caminho de pedras atravessa mais de dois séculos de história. A Calçada do Lorena, aberta no fim do período colonial, no século XVIII, é uma das vias do Brasil em que trechos ainda mantêm o calçamento original e guarda uma ligação direta com a trajetória que antecedeu a Independência.

A obra foi iniciada em 1770, por determinação de Bernardo José Maria de Lorena, então governador da Capitania de São Paulo, e foi executada sob a coordenação do engenheiro João da Costa Ferreira, da Real Academia Militar de Lisboa. O traçado original tinha cerca de 50 km e é considerado uma das grandes obras de engenharia do Brasil colonial.

O objetivo da criação era oferecer uma via principal entre a capital paulista e a baixada, rompendo o isolamento e oferecendo uma rota segura e mais rápida para que o açúcar produzido no interior pudesse chegar ao porto e, posteriormente, à Europa.

Depois de inaugurada, a calçada passou a ser percorrida diariamente por tropeiros e comerciantes, que conduziam mercadorias. Em 1822, porém, o fluxo de cargas deu lugar a uma passagem marcante, quando o então príncipe regente Dom Pedro subiu a serra por ali, a caminho de São Paulo, onde proclamaria a Independência às margens do riacho do Ipiranga no dia 7 de setembro daquele mesmo ano.





O episódio transformou o antigo caminho comercial em um marco da história nacional e, aqueles que visitarem o espaço hoje, podem refazer parte do percurso executado por Dom Pedro I.

A via também ficou conhecida por seu formato em “ziguezague”, com cerca de 180 curvas em seu traçado na serra. O formato não era somente estético e ajudava a escoar as águas da chuva, reduzindo as eventuais erosões no pavimento.

Como visitar

A trilha integra o Parque Caminhos do Mar, unidade de conservação dentro da Mata Atlântica. O percurso é autoguiado, tem 6 quilômetros no total, somando ida e volta, e é classificado como uma trilha de dificuldade moderada.

Ao longo da caminhada, o público encontra pontos de interesse como o Padrão do Lorena, monumento similar a um portal, e o Belvedere circular, um mirante com vistas da serra.

