Divulgação/ Arteris Serra do Cafezal tem 4 túneis e 39 pontes na Régis Bittencourt

A Serra do Cafezal, também conhecida como Serra do 90, é um dos trechos mais complexos da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em São Paulo. Localizada entre os municípios de Juquitiba e Miracatu, a região recebeu quatro túneis e 39 pontes e viadutos durante as obras de duplicação da rodovia, concluídas em dezembro de 2017.

A duplicação abrangeu aproximadamente 30 quilômetros, entre o km 336,7, em Juquitiba, e o km 367, em Miracatu. O empreendimento recebeu investimento de R$ 1,3 bilhão.

Com a conclusão das obras, o tempo de deslocamento pelo trecho caiu de aproximadamente três horas para 25 minutos, segundo a concessionária Arteris.

A BR-116 é uma das principais rodovias do país. No trecho concedido à Arteris Régis Bittencourt, com 383 quilômetros de extensão, a estrada liga São Paulo a Curitiba e atravessa 11 cidades paulistas e cinco paranaenses.

Em 2014, o Ministério dos Transportes classificou a duplicação da Serra do Cafezal como a obra mais importante do contrato de concessão firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Arteris. Na época, o trecho era o único da rodovia sob concessão que ainda operava em pista simples.

Túneis, pontes e obras de infraestrutura

Divulgação Túnel da Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, (BR-116)





A duplicação exigiu uma série de intervenções para ampliar a capacidade da rodovia e garantir a segurança dos motoristas. Ao todo, foram construídos quatro túneis, com extensão somada de aproximadamente 1.800 metros, e 39 pontes e viadutos, que totalizam cerca de 7 mil metros.

O projeto também incluiu 12 passagens de fauna, destinadas a permitir o deslocamento de animais silvestres entre áreas de vegetação.

Durante a execução, foram utilizados mais de 150 mil metros cúbicos de concreto e movimentados cerca de 2 milhões de metros cúbicos de terra.

A obra também contemplou medidas de compensação ambiental: foram destinados 236 hectares para compensar a supressão de 51 hectares de vegetação.

Além das estruturas da Serra do Cafezal, outras intervenções foram realizadas ao longo do trecho concedido, como a construção de uma área de escape em Miracatu, 56 passarelas, 35 quilômetros de ruas laterais e a recuperação de mais de 800 quilômetros de pavimento.

A rodovia também conta com 256 câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos para auxiliar na operação e ampliar a segurança dos usuários.