Reprodução/Instagram Atum-rabilho de 292,5 kg pescado por tripulação de Bermeo

Pescadores de Bermeo, na Espanha, fisgaram um atum-rabilho de 292,5 quilos no Mar Cantábrico, no Oceano Atlântico.

A captura ocorreu nesta terça-feira (3). Segundo relatos, foi necessário utilizar um guindaste para retirar o peixe do barco e colocá-lo no píer do porto.

Em 790 anos de história, os moradores da cidade afirmam que nunca tinham visto nada parecido, já que o peso dos peixes da região normalmente gira em torno dos 40 quilos.

Na manhã seguinte, ele foi levado a leilão. Ana García, proprietária do restaurante Asador Cannon Etxea, foi quem realizou o arremate por € 3.452 (R$ 21 mil na cotação atual).

O estabelecimento do alto do monte Sollube é famoso por conseguir comprar gigantes. No ano passado, levou um rodovalho de 8 kg e, em março deste ano, um peixe-sapo de 40 kg.

Atum-rabilho

Também conhecido como atum-azul, o atum-rabilho é um dos animais marinhos mais rápidos do planeta, alcançando de 70 a 90 km/h.

Outras principais características são o corpo mais quente que a temperatura da água e a longevidade de viver entre 15 e 40 anos.

A espécie pode atingir mais de 3 metros de comprimento e ultrapassar os 600 quilos.



