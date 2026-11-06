Reprodução / Instagram Publicação da filha de Santiago Peña

Costanza Peña, filha do presidente do Paraguai, Santiago Peña, virou alvo de críticas nas redes sociais após a circulação de uma fotografia em que aparece usando uma camiseta com a frase "Tax the poor", que significa "Taxem os pobres", em português. A imagem ganhou repercussão nesta sexta-feira (6), em meio à crise financeira e política que ameaça o governo de seu pai.

Estudante da Universidade Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, Costanza aparece na fotografia diante do espelho de uma academia, vestindo a peça com a frase em inglês. A imagem teria sido publicada originalmente em seu perfil privado nas redes sociais, mas acabou compartilhada por políticos e veículos de comunicação paraguaios.

A publicação provocou reações negativas pela mensagem estampada na roupa, considerada por críticos insensível diante da situação enfrentada por milhares de famílias no país. A repercussão ocorre enquanto clientes do Ueno Bank enfrentam dificuldades para acessar os recursos mantidos na instituição financeira.

Não há confirmação de que a frase tenha sido escolhida como uma manifestação política relacionada à crise bancária ou de que Costanza tenha comentado publicamente a repercussão da fotografia.

Crise política envolve processo de impeachment de Santiago Peña

A repercussão da imagem acontece em um dos momentos mais delicados do governo de Santiago Peña. Na quinta-feira (5), a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou por unanimidade a abertura de um processo de impeachment contra o presidente.

Horas depois, Peña anunciou que apresentaria sua renúncia ao cargo por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Ele justificou a decisão com a necessidade de preservar a estabilidade do país, a paz social e as instituições democráticas.

Contudo, o pedido de renúncia não foi aprovado pelo Congresso. Uma sessão conjunta convocada para analisar a saída foi suspensa por falta de quórum, depois que parlamentares governistas deixaram o plenário.

Com isso, o processo de impeachment seguiu para o Senado, responsável pelo julgamento político. Para destituir Peña, são necessários pelo menos 30 votos favoráveis entre os 45 senadores.

A defesa do presidente pode apresentar seus argumentos e contestar as acusações. Caso o impeachment seja aprovado, o vice-presidente Pedro Alliana deverá assumir o comando do país e completar o mandato.

O que provocou a crise no Paraguai

A crise política começou após a intervenção do Banco Central do Paraguai no Ueno Bank, uma das principais instituições financeiras digitais do país.

O banco teve suas atividades interrompidas depois que autoridades identificaram problemas graves de solvência, ou seja, dificuldades para manter recursos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras.

A instituição atendia milhões de clientes e concentrava depósitos de pessoas físicas, empresas e órgãos públicos. Entre os recursos administrados estavam valores do Instituto de Previdência Social e de outras estruturas estatais.

Segundo informações divulgadas sobre o caso, o banco mantinha aproximadamente US$ 800 milhões, o que equivale cerca de R$ 4,3 bilhões, em depósitos públicos. A crise também provocou questionamentos sobre operações de crédito envolvendo empresas relacionadas ao grupo controlador.

Santiago Peña foi acionista da Ueno Holding, ligada ao conglomerado responsável pelo banco, até março de 2025. A oposição aponta possíveis conflitos de interesse e questiona a relação entre o governo e a instituição financeira.

As suspeitas estão sob investigação e ainda dependem de apuração pelas autoridades paraguaias.

Clientes enfrentam dificuldades para recuperar dinheiro

A intervenção no Ueno Bank afetou trabalhadores, aposentados, empresas e outros correntistas que dependiam dos recursos mantidos na instituição.

O fundo de garantia de depósitos começou a organizar o ressarcimento dos clientes, com cobertura de até 190 salários mínimos por depositante, limite que corresponde a aproximadamente R$ 203 mil, conforme a conversão apresentada nas informações sobre o caso.

A crise também atingiu brasileiros que vivem no Paraguai e utilizavam o banco para movimentar suas economias e realizar transferências internacionais.

Relatos de clientes mostram a dificuldade de acessar o dinheiro mesmo quando o saldo continua aparecendo no aplicativo da instituição.





Em cinco anos, o Paraguai concedeu quase 80 mil autorizações de residência a brasileiros, que representam o maior grupo de estrangeiros beneficiados. Em 2025, o número de autorizações cresceu 37%. Apenas no primeiro semestre de 2026, foram concedidas outras 22,6 mil permissões.

A situação dos correntistas e a investigação sobre as operações financeiras do Ueno Bank aumentaram a pressão popular sobre o governo e contribuíram para o agravamento da crise política enfrentada por Santiago Peña.