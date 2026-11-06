Antonio Cruz/ Agência Brasil MP proíbe as bets no Brasil



Três plataformas online de casas de apostas podem voltar a funcionar no Brasil, mesmo com a proibição determinada pelo governo federal por meio de uma medida provisória. A decisão foi tomada após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), da Justiça de São Paulo, que abriu uma brecha para o funcionamento.

A Advocacia-Geral da União (AGU), já anunciou que recorrerá da decisão e pedirá novamente o banimento.

As plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, marcas da CDA Gaming Ltda., poderão operar de forma provisória até que a ação seja julgada, o que garante às empresas a retomada das atividades enquanto o processo ainda está em andamento.

A decisão vale apenas até o julgamento definitivo do processo, e o desfecho dependerá do que o tribunal decidir.

A autora da decisão é a desembargadora federal Adriana Pileggi, relatora do caso na 3ª Turma do tribunal. Ao analisar o pedido apresentado pela CDA Gaming, ela fez críticas à maneira como a proibição foi imposta e comparou a interrupção imediata das atividades do setor a um "confisco", ato realizado pelo Estado ao confiscar bens adquiridos de maneira ilegal.

Além das críticas à medida, a magistrada também ressaltou que a questão financeira da empresa foi levada em consideração para a tomada de decisão, uma vez que as operadoras tiveram de fazer "vultosos investimentos financeiros e técnicos" para conseguir as autorizações, que agora estão suspensas.

A proibição

A medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 25 de setembro, com o argumento de que o vício nas plataformas e o endividamento das famílias brasileiras exigiam uma resposta urgente do poder público. A medida proíbe também a publicidade, propaganda, marketing e patrocínios relacionados ao setor.

A determinação também responsabiliza as plataformas digitais, que agora devem prevenir e impedir a circulação desse tipo de conteúdo.

Desde a proibição, as casas de aposta afirmaram que iriam recorrer à medida e, na última terça-feira (3), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), promoveu uma audiência com clubes de futebol, empresas e representantes do governo para discutir a proibição. O encontro ouviu tanto defensores quanto opositores do funcionamento das casas de apostas.

O ministro deixou clara sua posição e afirmou que as casas de apostas esportivas, conhecidas como bets, deveriam ser banidas do cenário esportivo nacional.

