José Cruz/Agência Brasil Santiago Peña, presidente do Paraguai, passa por julgamento de impeachment no Senado

O Senado do Paraguai rejeitou nesta sexta-feira (06) o pedido da defesa do presidente Santiago Peña para adiar por 72 horas sua manifestação no processo de impeachment e retomou a sessão de julgamento político. A votação teve 39 votos contra, três a favor e duas abstenções.

O pedido foi feito sob o argumento de que o prazo de menos de 12 horas para analisar uma acusação de 300 páginas prejudicava o direito de defesa. Com a decisão, os advogados de Peña foram ao Congresso Nacional para apresentar sua defesa no processo.

O julgamento de impeachment acontece depois que uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, na quinta-feira (05), ficou sem quórum para analisar a renúncia apresentada por Peña. Como o pedido ainda não foi aceito pelo Congresso, o presidente continua legalmente no cargo e é sujeito a destituição.

A cassação foi iniciada formalmente depois que a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a acusação contra o presidente ainda na quinta-feira.

Advogados chegam ao Congresso sem Peña

Após receberem a comunicação oficial sobre a rejeição do pedido, os advogados Adolfo Ferreiro e Ricardo Preda chegaram à sede do Congresso Nacional para representar Peña. O presidente não compareceu e ficou na residência oficial Mburuvicha Róga. Antes da sessão, Preda havia confirmado que Peña compareceria no Senado para enfrentar o processo de impeachment.

Em declaração sobre a decisão do Senado de não adiar a defesa, Preda afirmou que havia sido comunicado apenas 15 minutos antes.

Na defesa, Ferreiro advertiu que Santiago recorreria à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se se considerasse que o processo violasse o devido processo legal.

Os advogados criticaram a denúncia aprovada pela Câmara, classificando-a como um "retumbante fracasso jurídico". Dentre as principais críticas está a base do processo em recortes de jornais e transcrições de declarações radiofônicas feitas pelo próprio presidente, o que, segundo a defesa, não atende a requisitos para fundamentar a destituição de um presidente da República





Embaixada dos EUA se manifesta sobre a crise

A Embaixada dos Estados Unidos no Paraguai manifestou solidariedade à população paraguaia e destacou os laços históricos entre os dois países, se definindo como “amiga e aliada histórica da República do Paraguai”.

Como amigo e aliado do Paraguai, encorajamos as autoridades e o povo paraguaio a manter a paz e respeitar suas instituições democráticas. Embaixada dos Estados Unidos no Paraguai



