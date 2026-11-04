Cientistas do Instituto de Pesquisa e Aquário da Baía de Monterey (MBARI) tiveram a oportunidade de fotografar o peixe-olho-de-barril pela segunda vez na Baía de Monterey, nos Estados Unidos.
Os registros aconteceram durante uma expedição que tinha como objetivo coletar animais gelatinosos no fundo do mar. Quando o grupo estava voltando para a superfície, a especialista Shannon Johnson viu e avisou sobre a presença do peixe a 600 metros de profundidade.
Segundo os especialistas, as primeiras imagens foram capturadas em 2021.
Outro fator que chamou a atenção foi o tempo que o animal permaneceu ao lado do grupo. O encontro durou cerca de 20 minutos, o que permitiu que os cientistas o fotografassem de vários ângulos.
"É sempre emocionante encontrar por acaso um peixe tão raro e único como este. A última vez que observamos um peixe-barril foi em 2021, antes de nossos ROVs serem equipados com câmeras 4K. Normalmente, temos apenas alguns minutos para observar esses peixes antes que eles fujam, mas este indivíduo permaneceu conosco por quase 20 minutos", afirmou a especialista em pesquisa do MBARI, Kyra Schlining.
Peixe-olho-de-barril
Nativo do Oceano Pacífico Norte, o peixe-olho-de-barril é famoso por possuir uma cabeça completamente transparente que revela seus olhos internos.
Ela serve como um "escudo protetor" contra os ferrões e tentáculos venenosos das águas-vivas das quais ele se alimenta ou "rouba" comida.
A espécie consegue detectar as presas a partir de sinais químicos, reconhecidos através de suas narinas.