Divulgação/PMSP Desabamento no Brás, no centro de São Paulo





O excesso de mercadorias armazenadas em um prédio que desabou na noite de sexta-feira (6), no Brás , região central de São Paulo, é uma das hipóteses investigadas para explicar o acidente. Segundo o secretário de Segurança Pública paulista, Osvaldo Nico Gonçalves, o estabelecimento recebeu dois contêineres de produtos no mesmo dia, e parte da carga foi levada para os andares superiores do imóvel.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que a estrutura pode ter cedido devido à concentração de peso no mezanino, espaço construído entre dois pavimentos. A hipótese ainda será analisada pela perícia, responsável por determinar as causas do desabamento.

“Ela recebeu dois contêineres. Um foi descarregado de manhã e ela levou para cima do imóvel. Depois das 18 horas, começaram a descarregar o outro, por isso tinham 35 pessoas no local. A perícia ainda vai apontar, mas a queda começou no mezanino, em cima, onde ela colocou muito peso”, declarou Nico Gonçalves.

As informações foram repassadas pela proprietária do estabelecimento ao secretário durante uma conversa realizada com auxílio de um intérprete. Segundo o relato, o imóvel tinha duas lajes e um mezanino sobre o escritório da loja, onde havia uma grande quantidade de mercadorias.

Imóvel não tinha autorização regular dos Bombeiros

Além da possível sobrecarga da estrutura, o prédio apresentava irregularidades na documentação de segurança e funcionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel, localizado na Rua Maria Joaquina, número 192, não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) regular. O documento é uma certificação que comprova que uma edificação atende às exigências de segurança contra incêndio previstas na legislação.

A Prefeitura de São Paulo também informou que o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento vigente. A administração municipal acrescentou que não identificou registros de denúncias sobre as condições de segurança do edifício nos canais oficiais de atendimento.

No entanto, as irregularidades não estabelecem por si só a causa do acidente. A investigação deverá esclarecer se houve problemas estruturais, sobrecarga ou uma combinação de fatores.

Desabamento deixou quatro pessoas feridas

O acidente aconteceu por volta das 18h30 de sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 35 pessoas conseguiram sair do imóvel. Desse total, oito deixaram o local por conta própria e outras 27 foram retiradas com auxílio das equipes de resgate.

Quatro pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca com ferimentos leves. Nenhuma apresentava risco de morte.

Até a manhã deste sábado (7), não havia registro de desaparecidos relacionados à ocorrência.





Bombeiros retomaram retirada dos escombros

Os trabalhos de resgate foram interrompidos durante a madrugada devido à instabilidade da estrutura e ao risco de novos desabamentos. Na manhã de sábado, as equipes retomaram a retirada dos escombros com o auxílio de maquinário.

A perícia deverá analisar as condições da construção, a distribuição das mercadorias e os pontos em que a estrutura cedeu para determinar o que provocou a queda.