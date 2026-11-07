Vitor Vasconcelos/Secom-PR Novas regras do vale-refeição e alimentação: veja o que muda nos cartões a partir de novembro

Você paga uma conta de R$ 50 com vale-refeição, mas o restaurante não recebe necessariamente esse mesmo valor. Entre a passagem do cartão e o dinheiro chegar ao caixa do estabelecimento, existem cobranças feitas pelas empresas que administram os benefícios e processam os pagamentos. Essas taxas, que muitas vezes passam despercebidas pelo consumidor, tiveram limites alterados por novas regras que começaram a valer neste sábado (7).

As mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) reorganizam o funcionamento do mercado de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA). Entre as principais novidades estão o limite de 3,6% para o desconto sobre as vendas, a redução da tarifa de intercâmbio para até 2% e o prazo máximo de 15 dias corridos para o repasse do dinheiro aos estabelecimentos.

A alteração busca ampliar a concorrência entre as empresas de benefícios, facilitar a aceitação dos cartões e melhorar o fluxo de caixa de restaurantes, padarias e outros comércios. Contudo, para o trabalhador as novas regras não aumentam o saldo disponível no cartão nem permitem sacar o benefício em dinheiro.

O que acontece com os R$ 50 pagos com vale-refeição

Imagine que um trabalhador almoce em um restaurante e pague R$ 50 usando o VR. Embora o valor seja debitado do cartão, o estabelecimento pode receber uma quantia menor, porque existe uma cobrança pelo processamento da transação.

Essa cobrança é conhecida como taxa de desconto, ou MDR (Merchant Discount Rate). Ela representa o percentual retirado do valor da venda antes de o dinheiro ser repassado ao restaurante.

Com a nova regra, essa taxa não pode ultrapassar 3,6% do valor da transação.

Em uma compra de R$ 50, por exemplo, o desconto máximo permitido seria de R$ 1,80. Nesse cenário, o estabelecimento receberia R$ 48,20, considerando apenas essa cobrança.

O percentual efetivamente aplicado pode ser menor, dependendo do contrato entre o estabelecimento e as empresas envolvidas no pagamento.

Quais taxas são cobradas nas operações com VA e VR?

Além da taxa de desconto, existe outra cobrança no sistema de pagamentos: a tarifa de intercâmbio. Ela é paga pela credenciadora à empresa responsável por emitir o cartão do benefício.

Para entender a diferença, é preciso conhecer os participantes da operação:

Trabalhador: utiliza o saldo do vale-refeição ou alimentação para pagar a compra.

Emissora: empresa responsável por disponibilizar e administrar o cartão do benefício.

Credenciadora: instituição que processa o pagamento e permite que o estabelecimento aceite aquele cartão.

Estabelecimento: restaurante, padaria ou comércio que recebe o pagamento pela venda.

A tarifa de intercâmbio é uma cobrança interna entre as empresas do sistema. Com as novas regras, ela fica limitada a 2% do valor da transação.

Os dois limites procuram reduzir os custos envolvidos nas operações com benefícios alimentares e estabelecer regras mais equilibradas para o mercado.

Em quanto tempo o restaurante recebe o dinheiro?

Outra mudança importante está no prazo de pagamento aos estabelecimentos.

Com as novas regras, o repasse do dinheiro das vendas realizadas com VA e VR deve acontecer em até 15 dias corridos após a transação.

Antes, o prazo médio podia chegar a aproximadamente 30 dias. A redução pode ajudar especialmente pequenos restaurantes, lanchonetes e padarias, que dependem da entrada regular de dinheiro para pagar fornecedores, funcionários e outras despesas.

Na prática, o estabelecimento não precisa esperar tanto tempo para receber os valores das refeições vendidas por meio dos cartões de benefícios.

O que muda para quem usa vale-refeição e vale-alimentação?

Para os trabalhadores, a principal expectativa é encontrar mais estabelecimentos preparados para aceitar os cartões, independentemente da empresa responsável pelo benefício.

Isso está relacionado à interoperabilidade, conceito que permite que diferentes sistemas e instituições de pagamento funcionem de maneira integrada.

Uma das mudanças é a exigência de que empresas que atendem mais de 500 mil trabalhadores adotem arranjos abertos. Isso significa que elas precisam permitir a participação de outras instituições emissoras e credenciadoras no sistema.

Com isso, a intenção é reduzir as limitações relacionadas às bandeiras e às operadoras dos cartões, ampliando as possibilidades de aceitação nos estabelecimentos.

No entanto, a implementação pode ocorrer de maneira gradual, porque depende da adaptação dos sistemas utilizados pelas empresas.

O que não muda com as novas regras?

Apesar das alterações no funcionamento do mercado, o benefício continua com as mesmas finalidades.

O vale-refeição é destinado ao pagamento de refeições prontas, enquanto o vale-alimentação deve ser utilizado para a compra de alimentos. A integração entre os sistemas não permite misturar essas finalidades.

Também não há autorização para:

Sacar o saldo em dinheiro;

Transferir o benefício para uma conta bancária;

Enviar o valor para outra pessoa;

Utilizar o saldo para finalidades diferentes da alimentação.

Outra questão importante é que o estabelecimento não pode cobrar uma taxa adicional do consumidor simplesmente porque ele escolheu pagar com VA ou VR. A exigência de consumo mínimo e as recusas indevidas de cartões já aceitos também continuam proibidas.

As novas regras não representam um aumento do benefício recebido pelo trabalhador. A mudança está na forma como o dinheiro circula entre as empresas e os estabelecimentos comerciais.





O que acontece se as empresas descumprirem as regras?

O descumprimento das normas do Programa de Alimentação do Trabalhador pode resultar em multas de R$ 5 mil a R$ 50 mil.

Em situações de reincidência ou quando houver dificuldades impostas à fiscalização, os valores podem ser dobrados.

As medidas fazem parte da tentativa de estabelecer maior controle sobre o mercado de benefícios alimentares e garantir que as empresas envolvidas respeitem os limites de cobrança e os prazos de pagamento.

As mudanças foram estabelecidas pelo Decreto nº 12.712, de 11 de novembro de 2025, e começaram a entrar em vigor em 7 de novembro de 2026.