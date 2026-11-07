Micaela Wentz/ iG Chuva nas ruas de São Paulo





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em 12 estados e no Distrito Federal neste sábado (07). O aviso começou às 8h50 e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

O alerta abrange Belo Horizonte e diversas regiões de Minas Gerais, além de áreas de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Bahia.

Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem chegar a velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar da previsão, o instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Quais regiões estão sob alerta?

Em Minas Gerais, o aviso inclui as seguintes regiões: Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Sul/Sudoeste de Minas.

Também estão na área de alerta o Distrito Federal e partes dos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Bahia.

Veja as recomendações do Inmet

O instituto orienta a população a tomar alguns cuidados durante o período de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.