Um drone registrou imagens de uma cratera em meio à Serra da Cantareira, nas proximidades da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã, na Grande São Paulo. A área é cercada predominantemente por vegetação, com algumas residências espalhadas pelo entorno.
Conhecido como Pedreira do Dib, o local foi utilizado para a extração de minério até por volta de 1970, quando as escavações atingiram um veio de água subterrânea e provocaram o alagamento de parte da cava. Com a ação do lençol freático e das chuvas, formou-se um lago artificial com aproximadamente 44 mil metros quadrados.
Depois de permanecer abandonada por um período, a antiga pedreira passou a atrair visitantes e praticantes de esportes radicais, como rapel, escalada e rope jump. O espaço também recebe ensaios fotográficos de casamento e já serviu de cenário para um videoclipe da cantora Ludmilla e comerciais de televisão.
As imagens feitas pelo drone percorrem a estrutura da antiga área de mineração e revelam a dimensão da cavidade, situada a aproximadamente 1.440 metros de altitude. No alto das formações rochosas, é possível observar a vegetação e uma estrada de terra.
Plano de aterramento gerou protestos
Em 2021, uma proposta dos proprietários para aterrar o lago da Pedreira do Dib provocou protestos de moradores da região. O projeto previa o preenchimento da antiga cava de mineração e a construção de um parque no local, sob a justificativa de promover a recuperação ambiental da área.
A iniciativa, no entanto, gerou preocupação entre moradores, que temiam possíveis impactos ambientais e problemas estruturais nas residências próximas durante a movimentação de terra.