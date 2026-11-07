Reprodução/ Youtube @Francisco - DRONE SHOW Pedreira do Dib, localizada em meio à Serra da Cantareira, nas proximidades da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã, na Grande São Paulo

Um drone registrou imagens de uma cratera em meio à Serra da Cantareira, nas proximidades da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Mairiporã, na Grande São Paulo. A área é cercada predominantemente por vegetação, com algumas residências espalhadas pelo entorno.





Conhecido como Pedreira do Dib, o local foi utilizado para a extração de minério até por volta de 1970, quando as escavações atingiram um veio de água subterrânea e provocaram o alagamento de parte da cava. Com a ação do lençol freático e das chuvas, formou-se um lago artificial com aproximadamente 44 mil metros quadrados.

Depois de permanecer abandonada por um período, a antiga pedreira passou a atrair visitantes e praticantes de esportes radicais, como rapel, escalada e rope jump. O espaço também recebe ensaios fotográficos de casamento e já serviu de cenário para um videoclipe da cantora Ludmilla e comerciais de televisão.

As imagens feitas pelo drone percorrem a estrutura da antiga área de mineração e revelam a dimensão da cavidade, situada a aproximadamente 1.440 metros de altitude. No alto das formações rochosas, é possível observar a vegetação e uma estrada de terra.

Reprodução/Youtube @Francisco - DRONE SHOW Estrada de terra no topo da Pedreira do Dib, localizada em Mairiporã, na Grande São paulo





Plano de aterramento gerou protestos

Em 2021, uma proposta dos proprietários para aterrar o lago da Pedreira do Dib provocou protestos de moradores da região. O projeto previa o preenchimento da antiga cava de mineração e a construção de um parque no local, sob a justificativa de promover a recuperação ambiental da área.

A iniciativa, no entanto, gerou preocupação entre moradores, que temiam possíveis impactos ambientais e problemas estruturais nas residências próximas durante a movimentação de terra.