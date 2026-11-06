Desabamento no Brás, no centro de São Paulo
Divulgação/PMSP
Desabamento no Brás, no centro de São Paulo

Um prédio de 4 andares de uma loja de tecidos desabou  na Rua Maria Joaquina, 192, no Brás, centro de São Paulo. Segundo informações preliminares da  Polícia Militar, 25 pessoas se encontram feridas. Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 17 viaturas da PM, além das equipes do  Corpo de Bombeiros  e da Defesa Civil foram até o local para prestar o atendimento e socorro às vítimas.

Segundo as informações da PM, das 25 vítimas, 17 pessoas foram resgatadas e já saíram do local. Elas tiveram ferimentos leves. Os socorristas também contam com o auxílio do canil para ajudar no resgate das vítimas soterradas.

O local do desabamento está isolado, e diversas viaturas estão mobilizadas para os trabalhos de busca e salvamento. 

Outras 20 pessoas estão confinadas 

Ao  iG, a SSP informou em nota que cerca de 20 pessoas estão retidas em um cômodo cuja laje não foi atingida pelo desabamento.

A princípio, elas não apresentam ferimentos. Há possibilidade de outras vítimas sob os escombros. Até o momento, não há informações sobre mortes.

*Matéria em atualização

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