Divulgação/PMSP Desabamento no Brás, no centro de São Paulo

Um prédio de 4 andares de uma loja de tecidos desabou na Rua Maria Joaquina, 192, no Brás, centro de São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, 25 pessoas se encontram feridas. Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 17 viaturas da PM, além das equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram até o local para prestar o atendimento e socorro às vítimas.

Segundo as informações da PM, das 25 vítimas, 17 pessoas foram resgatadas e já saíram do local. Elas tiveram ferimentos leves. Os socorristas também contam com o auxílio do canil para ajudar no resgate das vítimas soterradas.

O local do desabamento está isolado, e diversas viaturas estão mobilizadas para os trabalhos de busca e salvamento.

Outras 20 pessoas estão confinadas

Ao iG, a SSP informou em nota que cerca de 20 pessoas estão retidas em um cômodo cuja laje não foi atingida pelo desabamento.

A princípio, elas não apresentam ferimentos. Há possibilidade de outras vítimas sob os escombros. Até o momento, não há informações sobre mortes.

*Matéria em atualização