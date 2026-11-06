Divulgação/Tamoios Monitoramento na Tamoios identifica falta de cinto de segurança e uso de celular

Motoristas que trafegarem pela Rodovia dos Tamoios (SP-099) precisarão redobrar a atenção a partir deste sábado (7). Um novo sistema de monitoramento começa a funcionar na estrada e vai ajudar a identificar infrações de trânsito, como dirigir usando o celular e deixar de utilizar o cinto de segurança.

A tecnologia será utilizada pela Concessionária Tamoios, responsável pela administração da rodovia, como ferramenta de apoio à fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv-SP).

O sistema utiliza câmeras de monitoramento para registrar possíveis irregularidades. As imagens serão encaminhadas aos policiais rodoviários, que ficarão responsáveis por analisar os flagrantes e aplicar as autuações, quando cabíveis.

Quais infrações serão identificadas?

Entre as principais irregularidades que poderão ser flagradas estão o uso do telefone celular ao volante e a falta de cinto de segurança pelo motorista ou pelos passageiros.

De acordo com a concessionária, as duas condutas representam riscos à segurança de quem utiliza a rodovia e estão sujeitas a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O uso do celular enquanto dirige compromete a atenção do condutor e pode provocar acidentes. Mesmo uma rápida olhada na tela do aparelho pode fazer com que o motorista deixe de perceber obstáculos, mudanças no trânsito ou situações de risco à frente.

Já a falta do cinto de segurança aumenta a possibilidade de ferimentos graves em caso de colisão. O equipamento é essencial para manter os ocupantes protegidos e reduzir o impacto de uma batida.

Uso do celular aumenta risco de acidentes

Levantamentos da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) apontam que o uso do celular ao volante está entre as principais causas de mortes no trânsito brasileiro.

O perigo não está apenas em digitar mensagens ou fazer ligações. A própria conversa pode comprometer a concentração do motorista, inclusive quando ele utiliza o viva-voz.

Segundo a associação, o cérebro pode continuar concentrado na conversa por até três segundos depois que a ligação termina. Em uma velocidade de 100 km/h, esse intervalo representa mais de 80 metros percorridos sem a atenção necessária à direção.

Além disso, utilizar o aparelho por apenas cinco segundos pode fazer com que o motorista percorra aproximadamente 110 metros sem olhar para a via.

Cinto é obrigatório para todos os ocupantes

O cinto de segurança é obrigatório para o motorista e todos os passageiros do veículo, inclusive aqueles que estão no banco traseiro.

Em caso de acidente, quem não utiliza o equipamento pode ser lançado contra o volante, o painel ou o para-brisa. Nos bancos de trás, os ocupantes também podem ser projetados contra os assentos dianteiros, colocando em risco a própria vida e a dos demais passageiros.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem cinto de segurança é uma infração grave, com multa e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já dirigir segurando ou manuseando o telefone celular é considerado infração gravíssima, com multa e sete pontos na carteira.

Com o início do monitoramento, a expectativa é ampliar a identificação dessas irregularidades e reforçar a fiscalização ao longo da Rodovia dos Tamoios.