Divulgação/Governo de SP Chuva em São Paulo

A previsão do tempo para esta sexta-feira (6) indica mudanças nas condições climáticas em diferentes partes do Brasil. A passagem de uma frente fria, associada à formação de áreas de baixa pressão, favorece a ocorrência de pancadas de chuva, trovoadas e temporais, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Enquanto algumas áreas enfrentam chuva forte e rajadas de vento, outras continuam com temperaturas elevadas e tempo seco. No Nordeste, o sol predomina na maior parte dos estados, mas há possibilidade de precipitações isoladas em pontos do interior.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria começa a avançar pelo país, enquanto uma nova área de baixa pressão se organiza entre o norte da Argentina, o Paraguai e a Bolívia. Esse cenário contribui para aumentar as instabilidades ao longo dos próximos dias.



Região Sul: chuva e risco de temporais

Na Região Sul, a sexta-feira começa com condições mais estáveis em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O sol aparece entre nuvens, e as temperaturas sobem durante a tarde.

No Paraná, porém, a situação é diferente. A presença de instabilidades favorece pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ganhar força em alguns momentos, principalmente no sul do estado. Há possibilidade de temporais isolados e acumulados elevados.

Em Santa Catarina, a chuva pode retornar entre a tarde e a noite, especialmente no oeste. No norte do Rio Grande do Sul, também há possibilidade de precipitações mais intensas no decorrer do dia.

O cenário exige atenção para a aproximação do fim de semana, quando a chegada de uma nova frente fria deve aumentar o risco de tempestades na região.



Região Sudeste: pancadas de chuva e temperaturas mais amenas

No Sudeste, a sexta-feira será marcada pela combinação de nebulosidade, períodos de sol e pancadas de chuva. A passagem da frente fria e a entrada de umidade favorecem a formação de nuvens carregadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Em São Paulo, a chuva pode atingir principalmente o oeste e o norte do estado, com possibilidade de temporais isolados. No oeste paulista, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h. Na capital, a previsão indica períodos de chuva e temperaturas entre 19°C e 26°C.

Em Minas Gerais, as pancadas podem ocorrer no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata e nas regiões central e leste. Belo Horizonte e áreas do norte mineiro também merecem atenção para a formação de temporais.

No Rio de Janeiro, há previsão de chuva no litoral, na capital e em áreas do interior. Já no Espírito Santo, as precipitações podem aparecer principalmente na Grande Vitória e na Região Serrana, durante a tarde e a noite.

A entrada de ar mais frio também contribui para diminuir as temperaturas em parte da região, especialmente no leste paulista e no Rio de Janeiro.



Região Centro-Oeste: calor e possibilidade de tempestades

O Centro-Oeste terá uma sexta-feira de tempo abafado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva em diferentes áreas. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de instabilidades, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Em Mato Grosso do Sul, as pancadas podem ganhar intensidade no sul, centro, leste e nordeste do estado. Há risco de temporais, acompanhados de rajadas de vento.

Em Mato Grosso, a chuva deve aparecer principalmente no sudeste, enquanto outras áreas podem registrar precipitações mais isoladas. Goiás e o Distrito Federal também têm previsão de pancadas e trovoadas, sobretudo durante a tarde.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor continua presente. Em Goiânia, os termômetros podem chegar aos 35°C. Em Brasília, a temperatura mínima prevista é de 21°C.



Região Nordeste: sol predomina e calor continua

Diferentemente das regiões mais afetadas pelas instabilidades, o Nordeste terá predomínio de sol e poucas nuvens nesta sexta-feira. O tempo permanece quente em grande parte dos estados, com baixa possibilidade de chuva em diversas localidades.

As precipitações ficam mais concentradas no sul do Maranhão, sudoeste do Piauí e oeste e sul da Bahia. Nessas áreas, podem ocorrer pancadas isoladas, acompanhadas de trovoadas, especialmente no sudoeste baiano.

No restante da região, a previsão é de tempo firme, com temperaturas elevadas. Teresina pode registrar máxima de 39°C, enquanto João Pessoa e São Luís podem alcançar 33°C.

O tempo seco também exige atenção no interior nordestino, onde a baixa umidade relativa do ar pode aumentar o desconforto e os riscos associados à falta de hidratação.



Região Norte: chuva no oeste e calor intenso em algumas áreas

Na Região Norte, a previsão indica condições diferentes entre os estados. As instabilidades continuam concentradas principalmente no Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins, onde há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

No Amazonas, as precipitações podem atingir as regiões central, oeste, sudoeste e noroeste. No Acre e em Rondônia, a chuva também pode ocorrer com intensidade variável ao longo do dia. No Tocantins, as instabilidades devem aparecer principalmente na região central.

No Pará, há possibilidade de chuva isolada no oeste e no sul, enquanto o litoral apresenta condições mais favoráveis ao tempo firme. No Amapá, o sol e o calor predominam.

Roraima também segue com temperaturas elevadas, especialmente em Boa Vista, onde a máxima pode chegar aos 37°C.

O Inmet destaca que as áreas do sul e oeste da região apresentam maior possibilidade de chuva significativa, enquanto o nordeste paraense e o Amapá continuam com tempo mais seco.



Como fica o tempo no fim de semana?

A tendência para o sábado (7) é de aumento das instabilidades em partes do Sul, principalmente no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. O avanço da frente fria também deve favorecer novas pancadas de chuva no Centro-Oeste e no Sudeste.

No domingo (8), a entrada de ar frio deve contribuir para a diminuição das temperaturas em áreas do Sul, Sudeste e Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, a circulação de umidade poderá favorecer novas áreas de chuva no interior do Nordeste e em partes do Norte.

A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas, principalmente nas localidades com previsão de temporais, rajadas de vento e chuva intensa.