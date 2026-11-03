Reprodução Tunel na Tamoios

A concessionária Tamoios informou que haverá fechamento de túneis para manutenção no período noturno durante essa semana. Os bloqueios vão acontecer na Serra Nova (sentido Caraguatatuba para São José dos Campos), Contorno Norte (sentido Caraguatatuba para Ubatuba) e Contorno Sul (sentido Caraguatatuba a São Sebastião).

Programação

Nesta terça-feira (3), a Serra Nova será interditada a partir das 21h, enquanto o Contorno Norte, a partir das 22h. No dia 4, quarta-feira, a Serra Nova fechará às 21h e o contorno Sul a partir das 22h.



Na sexta-feira, dia 6, há programação de fechamento da Serra nova a partir das 23h, e no sábado (7) a partir das 21h.



Em todos os dias, a interdição vai até as 6h do dia seguinte.



Rotas alternativas



Durante o fechamento da Serra Nova, o trânsito flui pela Serra Antiga, com uma pista para cada sentido. Para o período de interdição do Contorno Norte, os motoristas deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP055) e, para a do Contorno Sul, um túnel será fechado e o outro estará disponível para trânsito com mão dupla, sem fechamento do trecho.



