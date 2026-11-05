Divulgação/Tamoios Transformador de 845 toneladas é movida na rodovia dos Tamoios (SP-099)

Um transformador de grande porte irá atravessar a Rodovia dos Tamoios (SP-099) nas próximas horas. A carga, de 138 metros de extensão e 845 toneladas, saiu do município de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite de quarta-feira (04), e segue viagem para o Porto da cidade de São Sebastião, no Litoral Norte do estado.

Para realizar o transporte, uma operação especial de trânsito está sendo realizada na rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte paulista, com bloqueios e alterações diretas na circulação.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, as alterações estão sendo realizadas em três diferentes etapas, sempre com o acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária, veículos de escolta e equipes da concessionária. A Secretaria de Trânsito de São Sebastião também participa.

O que muda na circulação?

O transporte do transformador começou por volta das 21h de ontem (04) e seguirá no mesmo trajeto durante todo o dia de hoje (05). Atualmente, a carga passa entre os quilômetros 23 e 65, na pista sentido litoral.





Para aqueles que estão no mesmo sentido, não será possível ultrapassar o veículo, por conta de suas dimensões. De acordo com a concessionária, só será possível sair de trás da carga quando o transformador chegar no Pedágio de Paraibuna, localizado no km 59.

A partir das 21h desta quinta-feira (05), a carga deverá trafegar do km 65, em direção ao litoral. Para isso, o trajeto realizado será através da Serra Nova, que ficará fechada a partir do mesmo horário.

Para atender a população que realiza este trajeto, a Serra Antiga irá operar em mão dupla, com uma pista sentido de São José dos Campos, e a outra no sentido litoral, assim como acontece nos dias de fechamento para manutenção.

De sábado (07) para domingo (08) ou de segunda (09) para terça (10), a carga realizará o trajeto pelo Contorno Sul, saindo por volta das 22h do km 11 da rodovia, e seguindo em direção ao destino final, o Porto de São Sebastião.

Durante todo o período de deslocamento, o Contorno Sul ficará fechado e os usuários deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP055 ) como rota alternativa.

Divulgação/Tamoios Transformador sendo levado na rodovia dos Tamoios (SP-099)



