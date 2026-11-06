Micaela Wentz/iG Embarque e desembarque na Linha 10-Turquesa serão alterados no domingo (8) para trabalhos de manutenção preventiva

Neste sábado (7) e domingo (8), as linhas geridas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terão intervenções operacionais para obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização das vias férreas. As alterações vão afetar o embarque e desembarque de passageiros em algumas estações.

Para se programar com antecedência e evitar transtornos nos seus compromissos e momentos de lazer, confira abaixo o que muda no sistema durante o fim de semana:





Sábado (7)

Linha 12-Safira

Das 23h30 ao fim da operação comercial: Na Estação Aracaré, o embarque e desembarque em ambos os sentidos ocorrerão exclusivamente pela plataforma 2. O objetivo é a realização de serviços de poda de árvores no trecho.

Domingo (8)

Linha 10-Turquesa

Das 14h às 16h: No trecho entre as estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires-Antonio Bespalec, os trens circularão por via única. Os passageiros deverão utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque em ambas as estações. A alteração atende a serviços de manutenção preventiva no equipamento de mudança de via.

Das 16h às 18h: Na Estação Rio Grande da Serra, o embarque e desembarque serão realizados pela plataforma 1 para a continuidade dos trabalhos de manutenção preventiva no equipamento de mudança de via.

Passageiro pode buscar mais informações

Em nota enviada ao iG, os colaboradores da companhia estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos, além de avisos sonoros, painéis eletrônicos e informativos nas estações.

O usuário também pode acompanhar os avisos nas redes sociais da instituição e tirar dúvidas pela Central de Relacionamento 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.