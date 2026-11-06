Reprodução Vorcaro do Paraguai tinha coleção de carros de luxo

Uma mansão de grandes dimensões, nove carros de luxo avaliados em aproximadamente R$ 7,5 milhões, um iate italiano e uma aeronave particular. Esse é parte do patrimônio ligado a Federico Miguel Vázquez Villasanti, empresário paraguaio de 36 anos conhecido como o “Vorcaro do Paraguai”, que passou a ser investigado após a crise do Ueno Bank, instituição financeira que comandava por meio do Grupo Vázquez.

As autoridades paraguaias realizaram operações em diferentes endereços ligados ao empresário e apreenderam veículos, uma embarcação e um avião particular. As diligências fazem parte da investigação sobre possíveis irregularidades financeiras envolvendo o banco, que teve suas atividades interrompidas pelo Banco Central do Paraguai após problemas de solvência.

O caso ganhou repercussão pela dimensão dos bens encontrados e pelo contraste com a situação dos clientes da instituição, que tiveram dificuldades para acessar suas economias após a intervenção.

Nove carros de luxo avaliados em R$ 7,5 milhões

Um dos primeiros alvos das autoridades foi a residência de Vázquez, localizada no bairro de Mbocayaty, em Assunção, capital do Paraguai. Durante a operação, os agentes encontraram nove veículos de alto padrão na garagem da propriedade.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público paraguaio, os automóveis foram retirados com o auxílio de guinchos e encaminhados à Secretaria Nacional de Administração de Bens Apreendidos e Confiscados (Senabico), órgão responsável pela administração de bens apreendidos durante investigações.

A avaliação divulgada pela imprensa paraguaia aponta que os veículos somam aproximadamente US$ 1,4 milhão, o que equivale cerca de R$ 7,5 milhões.

Entre os modelos identificados estão:

Porsche 911 GT3: carro esportivo de alto desempenho;

Bentley Continental GT: modelo de luxo da fabricante britânica;

Mercedes-Benz Brabus: versão de alto desempenho e personalização de veículos da marca alemã;

BMW M2: esportivo da divisão M da fabricante alemã;

Audi RS e-tron GT: modelo elétrico esportivo da Audi;

Lexus: veículo da divisão de luxo da Toyota;

Dois modelos Toyota: também encontrados na garagem.

Os automóveis chamaram a atenção por outro detalhe, já que todos estavam sem placas de identificação, segundo informações divulgadas pelo jornal paraguaio El Nacional.

A documentação encontrada durante a operação também foi recolhida para análise, com o objetivo de verificar a titularidade, a origem e a situação dos bens.

Iate de luxo teria sido alvo de tentativa de transferência

Além dos automóveis, as autoridades paraguaias apreenderam uma embarcação de luxo da fabricante italiana Azimut Yachts.

Batizado de Zeus, o iate foi localizado em um condomínio privado na cidade de San Juan del Paraná, no departamento de Itapúa, região próxima à fronteira com a Argentina.

De acordo com o jornal paraguaio La Nación, a embarcação foi encontrada durante uma operação realizada na madrugada de sexta-feira (6). Segundo fontes ouvidas pelo veículo, havia uma tentativa de levar o barco para o Uruguai, mas a chegada da equipe policial e fiscal impediu a transferência.

A embarcação ficou sob custódia das autoridades paraguaias.

A apreensão foi conduzida por uma equipe do Ministério Público e da Polícia Nacional, sob coordenação da promotora Ruth Benítez.

Empresário também tinha aeronave particular

Outro bem localizado pelas autoridades foi uma aeronave particular em um hangar do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na cidade de Luque.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, o avião seria um modelo Beechcraft King Air 300, informação apresentada pelo veículo como uma identificação preliminar.

A aeronave foi apreendida no contexto das diligências sobre o patrimônio de Vázquez e as operações financeiras relacionadas ao Grupo Vázquez.

Com isso, as medidas das autoridades passaram a envolver diferentes tipos de bens: automóveis esportivos, veículos de alto padrão, uma embarcação de luxo e uma aeronave particular.

Mansão tinha galeria de arte e unicórnio gigante

A residência de Vázquez também chamou a atenção dos investigadores pela dimensão e pelos itens encontrados no interior do imóvel.

Em reportagem publicada em 4 de novembro, o jornal paraguaio ABC Color descreveu a propriedade como uma mansão com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos de última geração e ambientes de alto padrão.

Um dos detalhes mais curiosos foi a presença de um unicórnio gigante em um corredor próximo ao quarto do empresário. A peça estava acompanhada por outras duas figuras menores.

O imóvel também tinha uma área de lazer e uma galeria de arte, onde havia uma obra de grandes dimensões do artista paraguaio Ricardo Migliorisi.

A figura do unicórnio tem relação com a imagem empresarial que Vázquez construiu ao longo dos anos. O empresário utilizava o animal mitológico como símbolo de seu projeto de transformar o Paraguai em referência no empreendedorismo e criar o primeiro unicórnio do país.

No mercado de tecnologia e negócios, uma empresa unicórnio é aquela que alcança avaliação de mercado superior a US$ 1 bilhão (R$ 5,44 bilhões) antes de abrir seu capital na Bolsa de Valores.

Dívidas milionárias e operações sob investigação

A ostentação atribuída ao empresário ganhou ainda mais repercussão diante das dificuldades financeiras identificadas nas operações do Ueno Bank e das dívidas de empresas ligadas ao conglomerado.

Segundo informações divulgadas pelo jornal paraguaio Hoy, documentos apresentados na denúncia do Banco Central apontam mais de US$ 300 milhões (R$ 1.6 bilhão) em créditos e operações de financiamento considerados de risco dentro de uma unidade de controle do grupo econômico.

Um dos principais pontos da investigação envolve uma carteira de empréstimos vencidos de aproximadamente US$ 74,4 milhões (R$ 400,27 milhões), concedidos a empresas relacionadas ao conglomerado.

A denúncia também descreve operações de crédito realizadas por meio de outras companhias, que teriam movimentado mais de US$ 76 milhões (R$ 408.880 milhões) para simular a compra dessa carteira e ocultar perdas financeiras.

Segundo a hipótese investigativa, os recursos circulavam entre empresas relacionadas ao mesmo grupo econômico, em operações que poderiam ter mascarado a real situação financeira da instituição.

É importante destacar que os valores mencionados dizem respeito a operações e dívidas de empresas investigadas, e não representam necessariamente dívidas pessoais de Vázquez. A origem dos recursos utilizados na aquisição dos bens de luxo também precisa ser esclarecida pelas autoridades.

Quem é o Miguel Vázquez

Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 anos, é fundador e principal acionista do Ueno Bank e um dos principais nomes do Grupo Vázquez, conglomerado empresarial com atuação em diferentes setores da economia paraguaia.

A história dos negócios da família começou em 1945, quando seu avô abriu uma oficina mecânica em Assunção. Décadas depois, em 1984, seu pai fundou a Credicentro, instituição financeira que serviu de base para a expansão dos negócios.

Vázquez assumiu a direção da empresa em 2008, aos 18 anos. Em 2022, a estrutura passou por uma reformulação e passou a se chamar Ueno Holding. No ano seguinte, o Ueno Bank obteve sua licença bancária.

O empresário passou a ser chamado de “Vorcaro do Paraguai” em referência a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, no Brasil. A comparação está relacionada à atuação no setor financeiro e às investigações sobre operações de crédito envolvendo empresas ligadas aos controladores das instituições.

O Grupo Vázquez chegou a reunir 28 empresas e aproximadamente 6 mil funcionários. Em 2025, o conglomerado registrou receitas superiores a R$ 538 milhões.





O que é investigado no caso Ueno Bank

O Banco Central do Paraguai iniciou o processo de resolução do Ueno Bank após identificar uma deterioração dos indicadores de solvência da instituição. O procedimento deixou milhões de clientes temporariamente sem acesso às contas.

A investigação do Ministério Público apura suspeitas de concessão irregular de empréstimos a empresas relacionadas ao próprio grupo controlador, além de possíveis prejuízos a depositantes e recursos públicos.

Vázquez foi preso preventivamente junto a outros dirigentes da instituição. Ele é investigado por possíveis crimes relacionados à gestão financeira, entre eles lesão de confiança, conduta indevida em situações de crise, tentativa de estelionato e violação da obrigação de manter livros comerciais.

O Ministério Público também determinou a apreensão de bens durante as diligências para preservar o patrimônio e contribuir com o esclarecimento das operações.

As acusações ainda dependem de julgamento. A existência de bens de alto valor não comprova, por si só, que tenham sido adquiridos com recursos de origem ilícita.

A investigação deverá esclarecer a origem do patrimônio, a movimentação dos recursos e a eventual responsabilidade de Vázquez e dos demais envolvidos no colapso da instituição financeira.