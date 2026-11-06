Divulgação Ueno Bank Miguel Vázquez

Federico Miguel Vázquez Villasanti, conhecido como Miguel Vázquez, é um empresário paraguaio de 36 anos que ganhou destaque no cenário político e financeiro do país após ser preso preventivamente em meio a investigações sobre supostas irregularidades envolvendo seus negócios. Fundador e principal acionista do Ueno Bank, ele passou a ser chamado de “Vorcaro do Paraguai”, em referência ao banqueiro brasileiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que também esteve no centro de investigações sobre operações financeiras.

À frente de um conglomerado com mais de 20 empresas e cerca de 5.500 funcionários, Vázquez construiu uma trajetória ligada aos negócios da família e à expansão do setor financeiro paraguaio. A investigação contra o empresário envolve suspeitas de crimes contra o patrimônio de cidadãos e de entidades dos setores público e privado. As acusações ainda não foram julgadas pela Justiça.

A prisão também colocou o banqueiro no centro de uma crise política no Paraguai, que envolve o governo do presidente Santiago Peña.

Quem é Miguel Vázquez

A trajetória empresarial de Miguel Vázquez começou antes mesmo de ele assumir posições de liderança nos negócios da família. A história do Grupo Vázquez remonta a 1945, quando seu avô inaugurou uma oficina mecânica em Assunção, capital paraguaia.

Em 1984, seu pai fundou a Credicentro, empresa que posteriormente se tornaria a base do conglomerado financeiro comandado por Miguel.

De acordo com informações disponíveis no perfil profissional do empresário no LinkedIn, ele assumiu o cargo de CEO da Credicentro em 2008, quando tinha apenas 18 anos.

A expansão dos negócios ganhou uma nova configuração em 2022, quando a companhia passou a se chamar Ueno Holding. A mudança consolidou a presença da família em diferentes setores da economia paraguaia.

Já a origem do banco se dá em 1976 como Financiera El Comercio, sendo transformado em banco digital pelo Grupo Vázquez, em 2021. Posteriormente, em 2023, a instituição recebeu a autorização do Banco Central do Paraguai para operar como banco. Assim sendo, no ano seguinte, incorporou o Visión Banco.

Atualmente, Vázquez é fundador e principal acionista do Ueno Bank, além de comandar um grupo empresarial que reúne mais de 20 companhias e emprega mais de 5.500 colaboradores.

Em seu site institucional, o conglomerado informa ter um faturamento diário superior a US$ 1 milhão, que equivale a aproximadamente R$ 5.490.000,00 (considerando uma taxa de câmbio de cerca de R$ 5,49 por dólar).

Por que Miguel Vázquez é chamado de “Vorcaro do Paraguai”?

O apelido faz referência a Daniel Vorcaro, empresário brasileiro que ganhou notoriedade por comandar o Banco Master e se tornar personagem central de uma investigação sobre suspeitas de irregularidades financeiras.

A comparação entre os dois está relacionada à atuação no setor bancário, à dimensão dos negócios e às investigações envolvendo suas atividades empresariais.

No caso de Vázquez, as autoridades paraguaias apuram possíveis irregularidades em operações de crédito e suspeitas de crimes contra o patrimônio. As investigações também identificaram transações envolvendo empresas diretamente ligadas ao empresário.

Entretanto, a comparação não significa que os casos tenham necessariamente as mesmas características ou que as suspeitas investigadas sejam equivalentes. São apurações distintas, conduzidas pelas autoridades de cada país.

Operação na mansão encontrou carros de luxo e unicórnio gigante

A investigação ganhou repercussão nesta quarta-feira (4), quando autoridades paraguaias realizaram uma operação na residência de Vázquez, em Assunção.

Durante a ação, os agentes encontraram nove veículos na garagem do empresário. Eram sete automóveis de alto padrão e duas picapes pretas, avaliados pela polícia em aproximadamente US$ 1,4 milhão, o que equivale cerca de R$ 7.532.000,00.

Outro detalhe chamou a atenção durante a operação: um unicórnio gigante foi encontrado em um corredor próximo ao quarto do empresário.

A apreensão e a vistoria dos bens fazem parte das diligências relacionadas à investigação sobre as atividades financeiras do grupo empresarial.

O que diz a defesa de Miguel Vázquez

Vázquez está preso preventivamente no Paraguai enquanto as autoridades avançam nas investigações. A prisão preventiva é uma medida cautelar determinada pela Justiça antes de uma eventual condenação, quando são identificados requisitos legais que justificam a restrição da liberdade.

A defesa afirma que o empresário está colaborando com as autoridades e solicita que ele passe a cumprir a medida em regime domiciliar. Até o momento, não há informação sobre uma decisão judicial a respeito do pedido.

Cerca de dois meses antes da operação, Vázquez também publicou uma carta nas redes sociais em resposta a questionamentos sobre a regularidade das atividades do Ueno Bank.

No documento, a instituição financeira afirmou atuar de acordo com as regras do sistema financeiro paraguaio. O banco também destacou que suas operações são acompanhadas por órgãos reguladores, agências de classificação de risco e agentes do mercado financeiro nacional e internacional.





A manifestação ainda questionou as críticas direcionadas à instituição: “Por que tanta insistência em desacreditar o Ueno?”.

Miguel Vázquez permanece preso preventivamente enquanto as investigações prosseguem. As suspeitas contra o empresário ainda dependem de apuração e julgamento pela Justiça paraguaia.