Reprodução/ @santipenapy via Instagram Presidente do Paraguai, Santiago Peña

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou nesta quinta-feira (5) sua decisão de renunciar ao comando do país em meio a uma crise política e financeira provocada pelo colapso do Ueno Bank. Em comunicado publicado nas redes sociais, o então chefe do Executivo afirmou que decidiu deixar o cargo para preservar a estabilidade nacional, a paz social e as instituições democráticas.

Na manifestação, Peña disse que tomou a decisão com respeito à Constituição Nacional e aos mecanismos institucionais do país. Também pediu desculpas à população caso tenha falhado durante o mandato e afirmou que sua principal preocupação é garantir que os paraguaios afetados pela crise financeira recuperem suas economias.

“Faço isso pensando na estabilidade do nosso país, na paz social e na necessidade de preservar as nossas instituições democráticas”, declarou.

Apesar do anúncio, a renúncia ainda não havia sido aprovada pelo Congresso paraguaio até a manhã desta sexta-feira (6). Uma sessão conjunta das duas Casas legislativas foi suspensa na quinta por falta de quórum, depois que parlamentares governistas deixaram o plenário.

Com isso, Peña continua formalmente na Presidência e também enfrenta um processo de impeachment, aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado deve analisar o caso nesta sexta-feira.

O que está por trás da renúncia de Santiago Peña

A crise política que levou ao anúncio da renúncia está relacionada ao Ueno Bank, uma das principais instituições financeiras digitais do Paraguai. O Banco Central do país iniciou um processo de resolução da instituição após identificar que seu índice de solvência havia caído para menos da metade do mínimo exigido pela legislação.

A medida atingiu aproximadamente 3 milhões de clientes, que ficaram temporariamente sem acesso às contas e aos serviços bancários. A instituição também administrava cerca de US$ 850 milhões (R$ 4,43 bilhões) em recursos públicos, incluindo valores do Instituto de Previdência Social paraguaio.

O caso ganhou dimensão política porque Peña foi acionista da Ueno Holding, empresa ligada ao Grupo Vázquez, controlador do banco, até março de 2025. A oposição questiona possíveis conflitos de interesse e acusa o governo de favorecer a instituição financeira.

O Ministério Público paraguaio abriu investigações para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao banco e à atuação de autoridades públicas. O presidente também passou a ser alvo de apurações, mas as suspeitas ainda dependem de investigação e não representam uma condenação.

O escândalo provocou protestos em Assunção e aumentou a pressão sobre o governo. A crise também levou à saída do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que havia comandado anteriormente o Ueno Bank.

Renúncia ainda depende do Congresso

Embora tenha anunciado a decisão de deixar a Presidência, Peña não deixou formalmente o cargo. Pela legislação paraguaia, a renúncia precisa ser analisada pelo Congresso.

A sessão conjunta convocada para discutir o pedido foi interrompida depois que parlamentares governistas abandonaram o plenário, impedindo a formação do quórum necessário para a votação.

Paralelamente, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a abertura de um processo de impeachment contra Peña. O caso segue para análise do Senado, que precisa decidir se o presidente será destituído.

Caso a saída seja formalizada e a Presidência fique vaga, o vice-presidente Pedro Alliana deverá assumir o comando do país e completar o mandato, previsto para terminar em 2028.

No comunicado, Peña também afirmou que a solução para os depositantes não pode depender do desfecho de sua situação política. Ele cobrou a atuação do Fundo de Garantia de Depósitos, mecanismo criado para proteger os recursos dos clientes em caso de problemas com instituições financeiras.





Leia na íntegra o comunicado de renúncia de Santiago Peña

Confira abaixo a íntegra da manifestação publicada pelo ex-presidente nas redes sociais:

"Queridos compatriotas, hoje me dirijo a vocês em um dos momentos mais difíceis da minha vida, com o coração voltado para o Paraguai e com a convicção de que a nossa República deve estar sempre acima de qualquer pessoa ou circunstância.

A história se encarregará de julgar e colocar na sua devida dimensão os acontecimentos que hoje nos toca viver. Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à Presidência da República. Faço isso pensando na estabilidade do nosso país, na paz social e na necessidade de preservar as nossas instituições democráticas.

Faço-o com absoluto respeito à nossa Constituição Nacional e aos mecanismos institucionais e democráticos que estabelecemos para nós mesmos como nação. Estou convencido de que nenhum cargo pode estar acima do bem-estar do Paraguai.

Também quero pedir desculpas ao povo, caso eu tenha falhado em algum momento; nunca foi minha intenção defraudar a confiança que depositaram em mim. Assumi esta responsabilidade todos os dias com a vontade de trabalhar pelo Paraguai, mas hoje a minha prioridade é uma só: a tranquilidade dos paraguaios que confiaram suas economias ao nosso sistema financeiro. Por trás de cada depósito, há anos de esforço, sacrifício e projetos familiares.

Meu maior desejo é que se garanta a devolução desses recursos, que o Fundo de Garantia de Depósitos cumpra a sua finalidade e que sejam protegidos os fundos públicos e os recursos que pertencem a todos os paraguaios.

Queridos compatriotas, somos um país que atravessou momentos muito difíceis e que sempre soube se reerguer. Confio profundamente na força do nosso povo e na capacidade das nossas instituições para superar esta situação.

Hoje, devemos demonstrar, mais uma vez, que a democracia é respeitada, que as instituições são preservadas e que o Paraguai está acima das nossas diferenças. Nenhum cargo é mais importante do que a estabilidade da República; nenhuma pessoa está acima do Paraguai.

Agradeço pela confiança, por cada momento vivido e por terem me dado a honra de servir a esta grande nação. Que Deus abençoe cada família paraguaia e que Deus abençoe o Paraguai."