Reprodução Ponte do Estreito dos Mosquitos, na BR-135, em São Luís

A ponte Marcelino Machado, sobre o Estreito dos Mosquitos, na BR-135, será implodida neste domingo (01). Para a realização do procedimento, a rodovia terá bloqueio total em dois trechos, entre 10h e 16h, no acesso a São Luís, no Maranhão.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a interdição será realizada em dois pontos. No quilômetro 40, em Bacabeira, o bloqueio atingirá os veículos que seguem em direção à capital maranhense. Já no quilômetro 22, a restrição será na saída de São Luís.

A medida tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na demolição. O procedimento será coordenado pela Defesa Civil de São Luís, em conjunto com os demais órgãos responsáveis, seguindo os protocolos técnicos previstos para esse tipo de intervenção.

O DNIT orienta que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência e acompanhem os canais oficiais do departamento para obter atualizações sobre a interdição.

Implosão havia sido adiada

A demolição estava inicialmente prevista para 18 de outubro, mas precisou ser adiada porque o DNIT ainda não tinha recebido a autorização legal do Exército Brasileiro para utilizar explosivos.

A estrutura que será implodida faz parte da Ponte Marcelino Machado, composta por duas travessias paralelas sobre o Estreito dos Mosquitos. A construção no sentido de entrada para São Luís, com 459 metros de extensão, foi inaugurada em 1960 e será substituída.

Inspeções técnicas identificaram problemas estruturais, como deslocamento de blocos de concreto, corrosão da proteção metálica, fissuras, oxidação das armaduras e perda de rigidez.

Diante das condições encontradas, o departamento concluiu que a demolição e a construção de uma nova estrutura são necessárias.

Obra de reconstrução custará R$ 176,7 milhões

O contrato para a reconstrução da ponte tem investimento de R$ 176,7 milhões. A ordem de serviço foi emitida em 01 de setembro de 2026, e os trabalhos começaram a ser programados para o dia 10 do mesmo mês.

A previsão do DNIT é que a obra seja concluída em 2027, mas ainda não existe uma data definida para a entrega da nova travessia.

O projeto está sob responsabilidade do Consórcio Ponte Estreito Maranhão, formado pelas empresas Construtora A. Gaspar S/A e Arteleste Construções Ltda. A contratação contempla desde a elaboração dos estudos e projetos até a execução da construção.

Ponte que continua em funcionamento será monitorada

Enquanto a estrutura do sentido de entrada passa pelo processo de substituição, a ponte paralela, utilizada pelos veículos que deixam São Luís, continuará funcionando normalmente.

Segundo o DNIT, foram realizadas melhorias e recuperação das juntas de dilatação nessa travessia. O órgão também informou que a estrutura permanece sob monitoramento 24 horas por dia e não apresenta anormalidades.

Durante a execução das obras, não está previsto sistema de Pare e Siga.

A travessia sobre os Estreitos dos Mosquitos e dos Coqueiros é estratégica para o Maranhão, pois concentra o fluxo rodoviário de abastecimento da capital e o acesso ao complexo portuário de São Luís.