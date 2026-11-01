Reprodução/The White House Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem planos de se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL), mas disse que o parlamentar poderá permanecer em território americano pelo tempo que quiser. A declaração foi feita durante uma conversa com jornalistas em seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

Flávio deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos nesta semana, depois de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. A saída ocorreu em meio a um pedido de apreensão de seu passaporte apresentado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Questionado sobre a presença do senador brasileiro nos Estados Unidos, Trump afirmou, no sábado (3), que não pretende realizar um encontro com ele, mas não demonstrou oposição à permanência do parlamentar no país.

Governo americano nega participação na saída

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo norte-americano não participou diretamente dos preparativos para a viagem de Flávio Bolsonaro.

Segundo Rubio, as autoridades americanas não tiveram envolvimento nos acordos ou nas medidas adotadas pelo senador para deixar o Brasil.

Não estávamos envolvidos em nenhum dos acordos ou preparativos que ele fez para deixar o país. Pelo menos, o governo dos Estados Unidos não participou diretamente de nenhuma das ações realizadas. Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA





Trump voltou a questionar eleição brasileira

As declarações mais recentes ocorrem após Trump fazer comentários sobre o resultado das eleições brasileiras. Em manifestações anteriores, o presidente americano levantou suspeitas sobre o processo eleitoral, sem apresentar provas, e também elogiou Flávio Bolsonaro.

Ao ser questionado sobre uma carta divulgada pelo senador, Trump evitou aprofundar o assunto e afirmou que não queria comentar o episódio naquele momento.

O republicano, porém, voltou a classificar o resultado eleitoral como uma situação constrangedora para o Brasil. Ele também mencionou uma suposta reação negativa do mercado financeiro após o pleito.

As declarações contrastam com o resultado oficial das urnas, confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconheceu o resultado eleitoral, embora tenha solicitado esclarecimentos à Justiça.

Trump enfrenta eleições legislativas nos EUA

Enquanto comenta os acontecimentos políticos no Brasil, Trump também enfrenta um momento decisivo na política interna americana.

Na próxima terça-feira (03), os eleitores dos Estados Unidos vão às urnas para escolher representantes da Câmara e renovar parte das cadeiras do Senado. As eleições de meio de mandato são consideradas importantes para definir o equilíbrio de forças no Congresso durante o restante da gestão presidencial.

Projeções eleitorais apontam possibilidades de avanço dos democratas nas duas Casas legislativas. Diante desse cenário, Trump também foi questionado sobre o reconhecimento do resultado das eleições americanas.

Respeitarei, se forem eleições honestas. Donald Trump, presidente dos EUA



