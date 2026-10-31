Reprodução/ X @CarlosBolsonaro Carlos Bolsonaro (PL) comentou o estado de saúde do pai em vídeo publicado neste sábado (31)

O senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (31) e r elatou ter visitado o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar.

Segundo Carlos, os dois conversaram sobre futebol e tomaram café durante o encontro. O parlamentar também afirmou que o pai voltou a apresentar episódios recorrentes de soluços.

É claro que, devido às circunstâncias, que acabam afetando o psicológico dele, essas coisas acontecem. Me assusta um pouquinho o crescimento na barriga dele Carlos Bolsonaro (PL)





O senador também relatou que Jair Bolsonaro perdeu peso durante o período. Além disso, afirmou que o pai comentou sentir saudades do filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com Carlos, o ex-presidente mencionou a saudade do senador, que foi derrotado na disputa presidencial do último domingo (25) e está nos Estados Unidos. No país também vive o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.





Carlos comenta disputa no Senado

No vídeo, Carlos também falou sobre a eleição no Senado e declarou apoio ao senador Rogério Marinho (PL).

A gente tem uma eleição no Senado agora. Nosso candidato é o Rogério Marinho e a gente vai seguir essa linha para que a gente possa defender, minimamente, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente prometeu para vocês. A luta vai continuar. Carlos Bolsonaro (PL)





Prisão domiciliar

Preso no fim do ano passado, Jair Bolsonaro cumpre, desde março deste ano, em regime domiciliar, a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Veja abaixo o vídeo completo.

-Mais um dia, mesmo que por duas horas, com meu pai, o Presidente Jair Bolsonaro. -Sábado (31 de outubro de 2026). Com @jairbolsonaro, @FlavioBolsonaro e @BolsonaroSP. https://t.co/qtJZ0lyNTb — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 31, 2026



