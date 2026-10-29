Imagem gerada por IA Pedidos de pizza no Pentágono aumentam perto de conflitos

Um levantamento mostrou que o número de pedidos de pizza em restaurantes perto do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, aumenta quando os americanos estão perto de um conflito.

Os dados foram obtidos a partir de uma conta no X, a Pentagon Pizza Report. O perfil tem quase 400 mil seguidores e monitora o movimento em pizzarias e outros estabelecimentos próximos ao Pentágono.

A partir desses números, os americanos perceberam um aumento enorme na demanda no dia 13 de junho de 2025. Neste dia, foram registrados ataques de Israel contra o Irã.

Ao mesmo tempo, todas as pizzarias próximas ao Pentágono registraram um aumento muito grande no número dos pedidos.

O mesmo aconteceu em abril de 2024, nos dias que antecederam o lançamento de drones iranianos em território israelense. Pizzarias da região também apresentaram um movimento acima do normal.

A relação fez com que até um chefe de jornalismo de dados do The Economist, Alex Selby-Boothroyd, afirmasse que o índice de pizzas do Pentágono tem sido um indicador surpreendentemente confiável de eventos globais de grande impacto desde a década de 1980.

Mais antigamente, na noite de 1º de agosto de 1990, por exemplo, a CIA encomendou 21 pizzas em uma única noite, pouco antes da invasão do Kuwait pelo Iraque.

Mesmo com a relação, um porta-voz do Pentágono negou a informação. Ele afirmou a um jornal americano que há muitas opções de pizzarias disponíveis dentro do Pentágono e que o cronograma estabelecido pelo relatório da pizza não coincidia com os eventos.

Reprodução Pentágono nos EUA





Média de pedidos hoje

Nesta quinta-feira (29), por volta das 18h, horário de Brasília, o Pentagon Pizza Report registrou um movimento acima da média. Veja:

Several pizzerias nearby the Pentagon are reporting above average traffic. As of 5:25pm ET https://t.co/XWkicY8fPS — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) October 29, 2026





Apesar da alta, nenhum evento global foi registrado. O perfil tem como objetivo mostrar o movimento dos restaurantes na região para os clientes analisarem o tempo na hora de pedir.

Além disso, não é possível afirmar qualquer correlação definitiva sobre o número de pedidos e possíveis ataques ou conflitos.



