Divulgação/SSP Segundo os investigadores, a motivação do crime foi interesses financeiros

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), o homem suspeito de assassinar o companheiro, de 21 anos, na banheira de um motel na Zona Oeste de São Paulo. A captura foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) na Vila Sofia, Zona Sul da capital, quase um mês após o crime, ocorrido em 1º de outubro.

Segundo as investigações, o suspeito, de 39 anos, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas tentaram manobras de reanimação, mas constataram a morte do jovem ainda no local.





Motivação pode ser por interesses financeiros

Na ocasião, o companheiro declarou em depoimento que o casal estava no quarto e que, após se ausentar por alguns minutos, encontrou a vítima inconsciente e boiando na banheira. Como não havia flagrante, ele foi liberado em seguida.

A principal linha de investigação aponta para motivação financeira. De acordo com o DHPP, a vítima possuía apólices de seguro de vida cujas indenizações somam até R$ 10 milhões, tendo o companheiro como único beneficiário. A apuração policial revela que o suspeito deu entrada no resgate dos valores poucas horas após o homicídio.