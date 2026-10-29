Marcos Corrêa/PR Pastor Silas Malafaia

O pastor Silas Malafaia chamou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de “jumentos” em uma mensagem enviada a aliados pelo WhatsApp na quarta-feira (28). As informações são do O Globo.

Esses filhos de Bolsonaro são uns jumentos. Só se aconselham com gente errada! Faz carta, fala bobagem, depois corrige. [...] Trump já tirou o apoio. 'Deixei ele vir para América, mas não me meto nessa questão'. Um bando de amadores babacas. Silas Malafaia.





A crítica foi feita após o senador Flávio Bolsonaro (PL), perder a eleição presidencial e divulgar uma carta na qual se declarou “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, onde acusou o sistema eleitoral de fraude sem apresentar provas. Depois da repercussão, o senador voltou atrás e publicou uma nova versão, em que passou a se chamar de “líder do Brasil”.

Na terça-feira (27), antes da divulgação da carta, o aliado da família Bolsonaro, publicou um vídeo em que defendeu a ida de Flávio aos Estados Unidos. Na gravação, ele citou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de apreender os passaportes do senador após perder as eleições e sugeriu que Flávio estaria sofrendo perseguição política.

O iG entrou em contato com a equipe do pastor Silas Malafaia para confirmar o conteúdo das mensagens, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Flávio se declarou presidente em carta

A saída de Flávio Bolsonaro do país aconteceu em meio a investigações sobre possíveis ligações do senador com o advogado Willer Tomaz, um esquema de lavagem de dinheiro e o financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira (26), Moraes determinou que o senador entregasse os passaportes e não saísse do Brasil, a pedido da Polícia Federal (PF).

Na quarta-feira (28), Flávio chegou à Miami acompanhado da esposa e das duas filhas. A família entrou na Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves e, depois, embarcou em um jatinho particular. A aeronave fez uma parada para abastecimento em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para os Estados Unidos.

Três dias após a derrota para Lula (PT), no segundo turno da eleição Flávio divulgou a carta criticada por Malafaia.

Pastor já havia criticado Eduardo Bolsonaro

Em agosto de 2025, um dia depois do anúncio do aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o pastor chamou Eduardo Bolsonaro de “babaca”em uma mensagem de áudio enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar e disse: 'A próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento'. Falei para o Eduardo. Silas Malafaia.









Malafaia afirmou que poderia gravar um vídeo para criticar o deputado, mas que ainda não havia feito isso por consideração a Bolsonaro.





*Reportagem em atualização.