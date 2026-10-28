Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Publicações de cidadãos dos Estados Unidos nas redes sociais convocam denúncias ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que chegou a Miami nesta quarta-feira (28), após deixar o Brasil e passar pela Argentina e pelo Equador. As mensagens pedem que o órgão investigue a situação migratória do parlamentar e avalie sua deportação.

Em um vídeo que circula nas redes, uma mulher critica a entrada de Flávio nos Estados Unidos e responsabiliza o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, por supostamente facilitar a operação. Ela afirma que o senador deveria ter entregue seus passaportes à Polícia Federal e respeitado a determinação judicial que o impedia de deixar o país.

Na gravação, a mulher orienta os espectadores a entrar em contato com o ICE pelo telefone e a registrar denúncias pela internet. Na legenda da publicação, ela diz que pretende insistir nas reclamações e pede que o órgão envie Flávio de volta ao Brasil.





A autora também questiona o tratamento concedido ao senador em comparação com a atuação da agência contra imigrantes e outras pessoas nos Estados Unidos. No vídeo, ela menciona detenções e episódios de violência que atribui a agentes de imigração para reforçar as críticas à política migratória do governo norte-americano.

A publicação ainda associa Flávio a suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O senador é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em inquéritos que apuram possíveis irregularidades, mas nega qualquer envolvimento em crimes.



