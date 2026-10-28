Joédson Alves/Agência Brasil Flávio Bolsonaro (PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) mudou o conteúdo de uma carta divulgada nesta quarta-feira (28) e retirou do documento o trecho em que se declarava o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Na nova versão, o parlamentar passou a se definir como “o líder do Brasil”, segundo o SBT News.

A primeira versão da carta foi divulgada por aliados do senador após sua chegada aos Estados Unidos. No texto original, Flávio contestava o resultado das eleições presidenciais, acusava o Supremo Tribunal Federal (STF) de perseguição política e afirmava que lideraria a oposição brasileira a partir do exterior.

A alteração ocorreu no mesmo dia em que o documento começou a circular nas redes sociais e em veículos de imprensa. A nova redação modifica a forma como o senador se apresenta, mas mantém a intenção declarada de atuar politicamente fora do Brasil.

Flávio acusa Lula de fraude eleitoral

Na carta, o senador questiona a diferença entre os votos recebidos por Lula no primeiro e no segundo turno. Ele afirma que o presidente teria acrescentado mais de 10 milhões de votos entre as duas etapas da eleição e classifica o resultado como uma fraude, quando, na realidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já abriu os dados e comprovou a legalidade do pleito.

Senador acusa STF de perseguição política

Flávio afirma que a decisão judicial relacionada à entrega de seus passaportes foi uma forma de perseguição política. Segundo ele, a medida faria parte de uma estratégia para impedir sua atuação como liderança da oposição.

Flávio agradece a Trump e diz que liderará oposição dos EUA

O senador agradeceu a Trump e ao governo norte-americano por receberem sua família. Também elogiou Milei e afirmou que os Estados Unidos oferecem a segurança jurídica que, segundo ele, deixou de existir no Brasil.



