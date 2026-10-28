Redes sociais Anna Júlia Barros Silva, de 24 anos, morreu durante viagem à França

A brasileira Anna Júlia Barros Silva, de 24 anos, natural de Anápolis, morreu no sábado (24), durante uma viagem de passeio à França. Em entrevista ao g1, a mãe, Patricia Antônia de Barros, contou que a filha morreu enquanto dormia e foi encontrada sem vida pelas amigas que a acompanhavam. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Patricia relatou que conversou com a filha pela última vez na noite de sexta-feira (23), depois que Anna Júlia voltou de um passeio. Na manhã seguinte, as amigas tentaram acordá-la para dar continuidade à programação da viagem e perceberam que ela não respondia. Segundo a mãe, a família recebeu a notícia pela polícia.

“Quando elas acordaram, foram chamar todo mundo para se arrumar e seguir o roteiro do passeio e perceberam que ela não estava acordando e que ela estava sem vida. Aí já acionaram a polícia”, disse Patricia ao g1.

A jovem morava na Itália havia um ano e seis meses. Ela vivia e trabalhava em Roma, capital italiana, e cursava Gestão Financeira a distância. De acordo com a mãe, Anna Júlia gostava de viajar e havia se mudado para o exterior em busca de independência.

Família aguarda laudo

Patricia informou que a filha tinha Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF) e fazia uso regular de anticoagulante. A mãe também relatou que Anna Júlia já havia passado vários dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa de uma trombose.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a SAF é uma doença autoimune associada à formação de coágulos em artérias e veias. Não há confirmação de que a condição tenha provocado a morte de Anna Júlia.

Um amigo da família auxilia nos procedimentos burocráticos e no acompanhamento da autópsia. Conforme a previsão relatada por Patricia ao g1, o laudo com a causa da morte deve ser entregue até sexta-feira (30).

Cremação na França e homenagem em Anápolis

A família decidiu pela cremação na França e pelo transporte das cinzas ao Brasil, onde será realizada uma despedida com parentes e amigos. Segundo Patricia, o consulado brasileiro já recebeu a documentação necessária, e os familiares aguardam a liberação do corpo.

“A gente vai ter o gasto da cremação e o transporte das cinzas de lá para cá. A gente achou que vai ser mais viável para nós”, afirmou a mãe.

Antes de morrer, Anna Júlia havia comprado produtos para uma festa destinada a crianças em Anápolis, prevista para 7 de novembro. A comemoração será mantida e, depois, familiares e amigos prestarão uma homenagem à jovem.

“Ela cuidava demais da família; dizia ela que queria realizar todos os meus sonhos”, contou Patricia à reportagem.