Foto: Luiz Roberto/TSE Ministro Nunes Marques

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, argumentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não havia condições técnicas para realizar uma nova votação para governador do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições, realizado no último domingo (25). A manifestação foi enviada ao ministro Cristiano Zanin, relator de uma ação apresentada pelo PSD.

O partido pede que o STF determine a realização de uma nova eleição para o governo fluminense, após a recontagem dos votos do primeiro turno alterar o resultado da disputa, ao anular os votos válidos de Anthony Garotinho (Republicanos).

Segundo Nunes Marques, as urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno já estavam preparadas e lacradas e sem as informações necessárias para a votação do cargo de governador.

Para incluir a disputa nas urnas, é necessário refazer etapas técnicas e procedimentos de fiscalização, o que não poderia ser concluído dentro de um prazo disponível. Em sua resposta, o presidente do TSE explicou que a mudança exigiria a geração de novas mídias, uma nova carga dos equipamentos e outro processo de lacração.

Além das alterações, as etapas precisam ocorrer em cerimônias públicas e seguir regras de auditoria e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Recontagem dos votos mudou o resultado

A discussão judicial que envolve o governo do estado do Rio de Janeiro tem origem no registro da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao cargo Sub judice.

A confirmação da inelegibilidade veio só depois do primeiro turno e, com isso, os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador foram anulados.

A anulação dos votos fez a Justiça Eleitoral refazer os cálculos do primeiro turno e, na recontagem, Douglas Ruas (PL) passou a ter percentual suficiente para ser declarado eleito sem a realização de segundo turno.

Na manifestação encaminhada ao STF, Nunes Marques destacou que a situação eleitoral de Garotinho já era conhecida durante a campanha. Segundo o ministro, a inelegibilidade havia sido reconhecida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), além de ter sido objeto de decisão amplamente divulgada.



