Reprodução Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes do Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0. A medida foi publicada n o Diário Oficial da União desta segunda-feira (26).

O produto é fabricado pela empresa ABB Gelateria e é conhecido como um picolé de melatonia.

De acordo com a Agência, alguns ingredientes do produto, incluindo a melatonina e inositol, sustâncias usadas para a melhora do sono, não passaram por avaliação de segurança para uso em alimentos.

Sendo assim, além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do picolé.

A Anvisa também informou que as substâncias estão autorizadas apenas para uso em suplementos alimentares e em compostos líquidos prontos para o consumo.

Em nota, a Bentô Gelatos afirmou que tomou conhecimento da resolução e está cumprindo a determinação. Além disso, eles explicaram que o produto já foi retirado dos canais de venda e divulgação.

Veja a nota na íntegra:

"A Bentô Gelatos (ABB Gelateria Ltda.) tomou conhecimento da Resolução-RE nº 4.189 da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2026, e está cumprindo a determinação.

No mesmo dia, o produto foi retirado dos nossos canais de venda e de divulgação. Ele não está sendo comercializado e não faz parte do nosso cardápio.

O caso está sendo acompanhado pelo nosso advogado."

A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (26), na data da publicação da resolução. Ela tem caráter preventivo e cita mecanismos da legislação sanitária relacionados à segurança de alimentos e à regularização de produtos.

Melatonina e Inositol

A melatonina é um hormônio produzido pelo corpo humano que sinaliza a hora de dormir. Ela auxilia no ciclo circadiano. Ela é indicada para apenas auxiliar na indução do sono e não como sedativo.

Já o inositol é um composto orgânico, classificado como vitamina do complexo B. Ele atua na sinalização celular, no metabolismo da glicose e na modulação de serotonina.

Além disso, o inositol auxilia no equilíbrio do humor, na redução da ansiedade e no suporte metabólico.



