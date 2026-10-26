Vittor Sales/Divulgação Nikolas Ferreira (PL) acompanhou Flávio durante a apuração

Uma conversa entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a apuração das seções eleitorais neste domingo (25) chamou a atenção nas redes sociais por causa de uma grande coincidência. Em leitura labial das imagens, um dublador aponta que Nikolas teria dito que Flávio alcançaria 64 milhões de votos, número próximo ao total recebido justamente pelo adversário, Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme a interpretação de Velloso, que publica vídeos de leitura labial nas redes sociais, Nikolas menciona que a marca seria um recorde novo na história enquanto os votos ainda estavam em apuração.

A coincidência chama atenção pelo resultado final das urnas. Conforme os dados do, Lula foi reeleito justamente com 64 milhões de votos, mais precisamente 64.256.232.

Flávio, por sua vez, recebeu 59,8 milhões de votos. A diferença entre os dois candidatos foi de 4,4 milhões, em números absolutos.

Com isso, a projeção sugerida por Nikolas ficou muito próxima do número do candidato efetivamente vencedor do pleito, apesar de ele ter errado quem venceu. Assista o vídeo abaixo:





De acordo com Velloso, a leitura labial é uma técnica interpretativa que possui margem de erro. A prática não equivale a uma transcrição oficial e trechos ilegíveis são omitidos.