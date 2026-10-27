Divulgação/Tamoios Viaduto da Tamoios (SP-099) será bloqueado, nesta terça (27), em Caraguatatuba (SP)

Motoristas que passam pela Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, devem ficar atentos a uma alteração no trânsito nesta terça-feira (27). O viaduto localizado no km 82 será bloqueado das 6h às 19h para a realização de obras de reparo no pavimento.

A interdição ocorre no trecho urbano da rodovia e faz parte dos serviços de manutenção realizados pela concessionária responsável pela via.

Obras exigem bloqueio temporário

De acordo com a concessionária, os trabalhos incluem reparos profundos no asfalto de uma das faixas no sentido Caraguatatuba, na parte final da estrutura do viaduto, também conhecida como Obra de Arte Especial (OAE).

A intervenção é necessária para recuperar as condições do pavimento. Durante a execução dos serviços, o trecho ficará interditado para permitir o andamento dos trabalhos.

Veja como fica o trânsito

Os motoristas que pretendem acessar Serra Nova ou os Contornos deverão seguir até o retorno localizado aproximadamente 500 metros à frente do ponto de bloqueio.

A orientação é que os condutores redobrem a atenção à sinalização instalada no local e considerem a mudança no trajeto ao planejar o deslocamento.





Como obter informações

Em caso de dúvidas, os usuários podem consultar o site oficial da concessionária Tamoios ou entrar em contato pelo telefone 0800 545 0000.