Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Provas do Enem serão nos dias 8 e 11 de novembro

O Painel Enem 2026, publicado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), confirmou 5.051.345 inscrições para o exame de 2026, que acontecerá nos dias 8 e 15 de novembro.



Inscrições confirmadas por sexo



O levantamento apontou que a maioria dos inscritos é do sexo feminino. Do total, 63,98% são mulheres, o que corresponde a 2.232.013 participantes. Enquanto os inscritos do sexo masculino correspondem a 36,02%, com 1.819.332 participantes.



Faixa etária



Os inscritos confirmados têm predominantemente 17 ou 18 anos de idade, totalizando 2.561.989 participantes e representando 50,7% do total de inscritos. Em seguida, estão os participantes com idade menor de 16 anos, 691.633, e idade de 21 a 30 anos, com 725.118.



Informações sobre raça/cor



Os dados foram divididos em seis categorias, sendo elas: preta, parda, branca, amarela, indígena e não declarada. Dentre todas, a categoria parda foi a mais predominante, seguida de pessoas declaradas brancas, não declaradas, e pretas.

Pagantes e não pagantes



Quanto às informações sobre inscritos que pagaram a taxa de inscrição, e inscritos que receberam isenção do pagamento, os dados também foram divididos. Do total de inscritos no exame, 3.432.111 têm inscrição gratuita, enquanto 1.619.234 já tiveram o pagamento confirmado.

Entre as pessoas declaradas pardas, o dado mais relevante está entre os isentos do pagamento, sendo mais de 1,5 milhões para não pagantes e mais de 500 mil para pagantes.



Entre os inscritos que se autodeclararam brancos, a diferença é muito pequena, 932.181 tiveram a isenção da inscrição, enquanto 893.049 tiveram o pagamento da inscrição confirmado.

Em seguida, as pessoas autodeclaradas negras, em sua maioria, têm inscrição gratuita, segundo os dados. 424.540 tiveram isenção da taxa de inscrição, enquanto 132.284 pagaram.



