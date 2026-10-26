Marcelo Camargo/Agência Brasil e Reprodução/Instagram/@javiermilei Presidentes Lula e Javier Milei

Presidentes de diversos países da América Latina parabenizaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição no Brasil. Lula venceu o segundo turno neste último domingo (25).

Entre os países vizinhos do Brasil, apenas Javier Milei, presidente da Argentina, não se manifestou. O argentino apoiava o adversário de Lula, Flávio Bolsonaro (PL).

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em publicação no X, revelou que conversou com Lula após o resultado das eleições. Ele afirmou que parabenizou o brasileiro e destacou a importância do processo democrático.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Já Santiago Peña, presidente do Paraguai, parabenizou Lula e afirmou que os países compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. A declaração também foi feita nas redes sociais.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente. — Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026

A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, também celebrou a vitória do presidente reeleito.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026





Outros que parabenizaram Lula foram Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, e José Raúl Mulino, presidente do Panamá.

O boliano afirmou que o fortalecimento das relações com o Brasil segue entre as prioridades do governo e ressaltou os laços históricos entre as duas nações.

Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns.

Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações." Rodrigo Paz, presidente da Bolívia

Já José Raúl Mulino, do Panamá, ressaltou a importância da continuidade da cooperação entre os dois países.

Milei

Javier Milei, presidente da Argentina, não se manifestou após a vitória de Lula. Porém, horas antes de as urnas serem apuradas, ele republicou uma mensagem na rede social que comparava o brasileiro a Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela.

A publicação ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estender a duração da votação até as 19h e suspender temporariamente a apuração dos votos.

A eleição foi estendida até às 19h por conta de denúncias sobre falta de ônibus no transporte público de algumas grandes cidades, como Salvador e São Paulo.

Sendo assim, as campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pediram o alongamento da votação ao TSE. Além do problema com transporte, houve o pedido também por causa das fortes chuvas.

Após a apuração, o atual presidente Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos. O candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 48,21% dos votos.

No primeiro turno, Flávio havia ficado à frente de Lula na disputa. Foi a primeira vez na história que um candidato conseguiu virar uma eleição no segundo turno.



