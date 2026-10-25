Luis Antonio Souza/iG Eleitores em fila para o segundo turno das eleições 2026

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação da votação até 19 horas, em todo o Brasil. A determinação atende pedido das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL).

A federação Brasil da Esperança e a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representam a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram um requerimento ao ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que o horário de votação fosse estendindo até as 19h em todo o Brasil.

A coligação do PT também direcionou um pedido ao STF, que está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin.

Na decisão, Zanin acata a representação da coligação.

"Trata-se de reclamação constitucional proposta por coligação Brasil Pronto para Mais contra atos dos municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por afirmado descumprimento do precedente vinculante firmado pelo STF... Em síntese relata o reclamante que nos municípios em questão não há frota suficiente do transporte transporte público que permita o deslocamento de eleitores para locais de votação, cabendo ao TSE dar cumprimento", concluiu o ministro do STF.

"Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do STF às 16h32, e diante da urgência evidente da medida, determino prorrogação por duas horas até às 19 horas do encerramento do recebimento dos votos em todas as sessões de todo o Brasil", conclui Zanin.

A campanha de Flávio, por sua vez, também pediu o alongamento da votação ao TSE para os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo por causa das fortes chuvas.

Prisão do secretário



O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, mandou prender o secretário Pablo Souza, chefe da Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador. Na capital baiana O decreto foi divulgado após, ao menos, 75 ônibus serem barrados de circular na capital baiana durante este segundo turno das Eleições Gerais de 2026.





