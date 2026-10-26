Redação DW Líderes europeus e latino-americanos telefonaram para Lula ainda na noite de domingo para felicitá-lo pela reeleição

Líderes mundiais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) na eleição à Presidência da República neste domingo (25/10).

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o resultado do pleito é uma vitória da democracia e do multilateralismo no Brasil. "Parabéns ao meu amigo Lula", escreveu a chefe do braço executivo da União Europeia no X.

"A parceria da Europa com o Brasil está prosperando. Continuaremos ao seu lado pelos próximos anos. Juntos, vamos continuar a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições robustas para o nosso clima", acrescentou von der Leyen.

Tom semelhante foi adotado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. "O povo brasileiro falou", disse, acrescentando que felicitou Lula por telefone ainda na noite de domingo. "A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos", afirmou Costa nas redes sociais, sublinhando que o bloco europeu e o Brasil vão continuar a trabalhar em conjunto para "aprofundar" laços, "enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero".

"A recuperação do progressismo global acaba de começar"

Na Europa, Lula também foi felicitado pelos presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Espanha, Pedro Sánchez.

Sánchez, que convocou eleições antecipadas após não conseguir apoio legislativo às medidas propostas por seu governo para conter a crise habitacional em seu país, vê na "grande vitória" de Lula um sinal de que "a recuperação do progressismo global acaba de começar". "O que aconteceu no Brasil acontecerá também na Espanha", disse sobre as eleições previstas para 29 de novembro.

Também o premiê de Portugal, Luís Montenegro, parabenizou Lula pela reeleição. "Portugal e o Brasil, importantes parceiros econômicos, estão também unidos na resposta aos desafios internacionais pela via da paz e do diálogo. É essa parceria que queremos continuar a aprofundar", escreveu.

A lista de líderes europeus que se pronunciaram até agora inclui ainda os premiês Ulf Kristersson (Suécia), Jonas Gahr Store (Noruega) e Rob Jetten (Holanda).

O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, também parabenizou Lula pela reeleição. "Estou ansioso para continuar, juntos, aprofundando a parceria estratégica entre a Alemanha e o Brasil", escreveu no X nesta segunda-feira o líder da maior economia da Europa.

No Canadá, Lula também foi felicitado pelo premiê Mark Carney. "A relação entre Canadá e Brasil floresceu sob nossa parceria. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte juntos, para criar grandes novas oportunidades comerciais, proteger o meio ambiente e construir mais prosperidade para ambos os nossos povos."

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse estar ansioso por expandir a cooperação com o Brasil sob Lula e congratulou o petista "por seu notável resultado eleitoral". "Para nós na Ucrânia, é importante que o Brasil continue ativo nos temas internacionais e continue a contribuir para a proteção efetiva dos direitos humanos, dos povos e dos Estados."

O premiê da Austrália, Anthony Albanese, também congratulou seu "amigo" Lula pela vitória. "Austrália e Brasil são grandes democracias, e continuaremos a trabalhar juntos e construir nossa parceria."

Reações do Brics: "Vitória para o Sul Global"

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que atualmente preside o bloco geopolítico e econômico Brics — liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul —, ofereceu a Lula suas "mais calorosas felicitações".

"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com ele para aprofundar e ampliar ainda mais a parceria estratégica multifacetada entre Índia e Brasil", afirmou, acrescentando querer trabalhar junto para "fazer avançar as prioridades compartilhadas do Sul Global e trabalhar por um mundo mais inclusivo, equânime e sustentável".

A China também parabenizou Lula. Um porta-voz do Ministério do Exterior chinês declarou que o país está "disposto a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado".

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, felicitou Lula nesta segunda-feira pela conquista de um "histórico quarto mandato" e classificou o resultado como uma "vitória para o Sul Global".

"Esta vitória ecoará para além das costas do Brasil. É uma vitória para o Sul Global e para as forças progressistas de todo o mundo", afirmou Ramaphosa em um comunicado divulgado pela Presidência sul-africana. "Em nome do governo e do povo da África do Sul, felicito meu querido irmão e amigo, o presidente Lula, e o povo do Brasil", acrescentou.

"Reafirmamos nosso compromisso de continuar fortalecendo as relações bilaterais entre nossos dois países e trabalhando em estreita cooperação em todos os fóruns multilaterais para construir uma ordem mundial mais justa e melhor, fundamentada na solidariedade e no respeito ao direito internacional", declarou o presidente sul-africano.

Da Rússia, o governo de Vladimir Putin também saudou a reeleição de Lula e elogiou o petista por sua contribuição às relações bilaterais entre os dois países e ao Brics.

Reações da América Latina: "O povo do Brasil venceu"

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também felicitou Lula pela vitória que manteve a esquerda no comando das duas maiores economias da América Latina. "Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu Sheinbaum numa mensagem nas redes sociais.

À exceção de Brasil, México, Guatemala e Uruguai, que possuem presidentes de esquerda eleitos democraticamente, o continente é hoje dominado por governos de direita.

No Chile, o presidente José Antonio Kast destacou que os dois países "têm muito futuro em comum". "Acabo de conversar com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o parabenizei pelo resultado da eleição", declarou Kast nas redes sociais.

Chile e Brasil, acrescentou, "têm muito futuro em comum, e continuaremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre nossos países na integração econômica e no combate ao crime organizado na região". Kast, que em março se tornou o primeiro presidente chileno de ultradireita desde o retorno à democracia no Chile, é um dos principais aliados políticos da família Bolsonaro na América do Sul.

No Paraguai, o presidente Santiago Peña disse que saudava "o povo brasileiro por esta grande jornada democrática". Peña, que evitou se pronunciar a favor de Lula ou de Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral, afirmou que Paraguai e Brasil compartilham "uma agenda comum de integração e desenvolvimento", ao mesmo tempo em que prometeu que continuarão "trabalhando juntos pelo bem-estar" de seus povos.

No Equador, o presidente Daniel Noboa, que defende uma postura rigorosa contra a criminalidade, também defendeu a cooperação no quarto mandato de Lula. "Nossa região tem inimigos comuns, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos", afirmou o mandatário.

No Peru, Keiko Fujimori parabenizou Lula e o "povo brasileiro por esta jornada democrática", e reafirmou sua vontade de "fortalecer a aliança estratégica" entre os dois países.

O governo da Venezuela também parabenizou Lula pela vitória sobre Flávio Bolsonaro. "O povo do Brasil deu uma contundente demonstração de participação cívica e democrática", afirmou o Ministério do Exterior venezuelano em comunicado divulgado nas redes sociais do chanceler Félix Plasencia González.

No Uruguai, o presidente Yamandu Orsi disse também ter conversado com o "amigo" Lula ao telefone e o parabenizado pela vitória e "festa democrática" das eleições.

Em Cuba, o presidente Miguel Diaz-Canel parabenizou Lula por sua "vitória histórica que garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social".

Na Bolívia, o presidente Rodrigo Paz Pereira disse que continuará trabalhando junto com o Brasil "para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações".

ra/cn (Lusa, AFP, EFE, ots)