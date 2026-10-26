Lula Marques/Agência Brasil Fila para votar

O número de abstenções no segundo turno das eleições de 2026 caiu em comparação ao primeiro turno. Na primeira etapa, inclusive, as abstenções atingiram a maior marca em 28 anos.

No geral, contando todos os estados do Brasil, a abstenção ficou em 21,08% no primeiro turno. O número representa cerca de 33,4 milhões de eleitores.

Já no segundo turno, a abstenção caiu para 19,22%, totalizando 30,5 milhões de eleitores. A diferença, em números, é de cerca de 3 milhões de pessoas.

Ao todo, 18 estados registraram a redução no número de abstenção. Os estados que mais reduziu foram a Bahia, que caiu de 19,97% para 16,73%. O valor representa quase 400 mil eleitores.

Os números de redução também foram expressivos em Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Por outro lado, estados como Acre e Roraima, o número de abstenção aumentou.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ). Veja o número de abstenções em todos os estados:

Abstenções por estado

Os parênteses indicam se o número de abstenção aumentou ou diminuiu no estado. Quando há (+) aumentou e, quando houver, (-) diminuiu.

Acre (+)



1° turno: 125.412 (20,43%)

2° turno: 160.061 (26,08%)

Variação em pontos percentuais: +5,65

Alagoas (-)



1° turno: 503.698 (20,63%)

2° turno: 490.449 (20,08%)

Variação em pontos percentuais: -0,55

Amapá (+)



1° turno: 100.426 (17,41%)

2° turno: 146.935 (25,47%)

Variação em pontos percentuais: +8,06

Amazonas (+)



1° turno: 564.062 (20,16%)

2° turno: 606.602 (21,67%)

Variação em pontos percentuais: +1,51

Bahia (-)



1° turno: 2.259.151 (19,97%)

2° turno: 1.890.844 (16,71%)

Variação em pontos percentuais: -3,26

Ceará (-)



1° turno: 1.086.074 (15,52%)

2° turno: 971.678 (13,89%)

Variação em pontos percentuais: -1,63

Distrito Federal (-)



1° turno: 426.924 (18,90%)

2° turno: 390.715 (17,30%)

Variação em pontos percentuais: -1,60

Espírito Santo (-)



1° turno: 639.368 (21,37%)

2° turno: 582.301 (19,47%)

Variação em pontos percentuais: -1,90

Goiás (-)



1° turno: 1.109.003 (21,83%)

2° turno: 1.033.105 (20,34%)

Variação em pontos percentuais: -1,49

Maranhão (+)



1° turno: 1.022.772 (19,36%)

2° turno: 1.055.278 (20,36%)

Variação em pontos percentuais: +1,00

Mato Grosso (-)



1° turno: 585.668 (22,20%)

2° turno: 552.545 (20,95%)

Variação em pontos percentuais: -1,25

Mato Grosso do Sul (-)



1° turno: 483.210 (23,87%)

2° turno: 429.977 (21,24%)

Variação em pontos percentuais: -2,63

Minas Gerais (-)



1° turno: 3.735.098 (22,81%)

2° turno: 3.327.941 (20,33%)

Variação em pontos percentuais: -2,48

Paraná (-)



1° turno: 1.772.200 (20,57%)

2° turno: 1.554.289 (18,04%)

Variação em pontos percentuais: -2,53

Paraíba (-)



1° turno: 564.543 (17,38%)

2° turno: 504.874 (15,54%)

Variação em pontos percentuais: -1,84

Pará (+)



1° turno: 1.195.893 (19,10%)

2° turno: 1.272.490 (20,32%)

Variação em pontos percentuais: +1,22

Pernambuco (-)



1° turno: 1.312.388 (18,17%)

2° turno: 1.096.760 (15,18%)

Variação em pontos percentuais: -2,99

Piauí (+)



1° turno: 463.875 (17,15%)

2° turno: 464.865 (17,19%)

Variação em pontos percentuais: +0,04

Rio de Janeiro (-)



1° turno: 2.997.846 (23,32%)

2° turno: 2.780.077 (21,62%)

Variação em pontos percentuais: -1,70

Rio Grande do Norte (-)



1° turno: 488.812 (18,38%)

2° turno: 427.044 (16,06%)

Variação em pontos percentuais: -2,32

Rio Grande do Sul (-)



1° turno: 1.819.642 (21,35%)

2° turno: 1.632.680 (19,16%)

Variação em pontos percentuais: -2,19

Rondônia (+)



1° turno: 274.813 (21,71%)

2° turno: 277.437 (21,92%)

Variação em pontos percentuais: +0,21

Roraima (+)



1° turno: 68.749 (17,12%)

2° turno: 92.943 (23,15%)

Variação em pontos percentuais: +6,03

Santa Catarina (-)



1° turno: 1.086.492 (18,95%)

2° turno: 972.384 (16,96%)

Variação em pontos percentuais: -1,99

Sergipe (-)



1° turno: 301.053 (17,30%)

2° turno: 273.434 (15,71%)

Variação em pontos percentuais: -1,59

São Paulo (-)



1° turno: 7.690.900 (22,54%)

2° turno: 6.759.202 (19,81%)

Variação em pontos percentuais: -2,73

Tocantins (+)



1° turno: 216.827 (18,34%)

2° turno: 227.278 (19,23%)

Variação em pontos percentuais: +0,89

A queda no número de abstenções foi determinante para o resultado das eleições. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi reeleito com 51,79% dos votos válidos.

O candidato e senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 48,21% dos votos. No primeiro turno, Flávio havia ficado à frente de Lula na disputa. Foi a primeira vez na história que um candidato conseguiu virar uma eleição no segundo turno.



