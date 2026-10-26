Reprodução/Instagram Xaréu gigante

O xaréu-gigante (Caranx ignobilis) é um peixe que pode acompanhar tubarões e outros grandes predadores para aproveitar oportunidades de caça. Quando esses animais encurralam ou afastam uma presa, ele pode nadar em alta velocidade para tentar roubá-la.

O xaréu-gigante é um nadador rápido e um caçador ágil. Costuma procurar alimento nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde. Sua alimentação inclui principalmente peixes menores e crustáceos, como camarões e caranguejos, mas também pode comer enguias, aves e tartarugas jovens.

A espécie aproveita as oportunidades para conseguir comida e pode caçar sozinha ou em grupos. Quando encontra uma possível presa, pode atacar com investidas rápidas.

O peixe costuma nadar perto de tubarões, focas, golfinhos e outros grandes predadores marinhos. Ao acompanhar esses animais durante a busca por comida, pode aproveitar situações em que uma presa fica encurralada ou tenta escapar para avançar e tentar capturá-la antes do outro predador.

Gigante e rápido

Segundo informações do Escritório de Santuários Marinhos Nacionais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o xaréu-gigante é a maior espécie entre os peixes conhecidos como xaréus e pode atingir entre 1,67 e 1,83 metro de comprimento e pesar cerca de 60 kg na fase adulta. O maior exemplar registrado chegou a aproximadamente 80 kg.

Seu corpo é alongado, e a cauda tem duas pontas. A cabeça arredondada e os lábios grandes ajudam a reconhecer a espécie. A coloração costuma ser prateada, com algumas manchas mais escuras. Os machos adultos geralmente são mais escuros que as fêmeas, podendo apresentar uma cor quase totalmente preta.

Outra característica que ajuda a identificar o peixe é uma mancha escura na lateral do corpo, próxima à base das nadadeiras da frente.





Onde o peixe vive

O xaréu-gigante vive em águas quentes do Indo-Pacífico, região que inclui áreas do leste da África, do Japão, do norte da Austrália e de diversas ilhas do oceano Pacífico.

Em 2015, também foram observadas populações nas proximidades da América Central e da América do Sul, ao longo das costas do Panamá, da Colômbia e do Equador.

O peixe é encontrado em águas rasas, baías, estuários e áreas próximas a recifes. Apesar de preferir regiões costeiras, a espécie também pode viver a profundidades de aproximadamente 10 a 100 metros.

Os adultos costumam nadar sozinhos e ficar perto de recifes e outros ambientes que oferecem abrigo. Os mais jovens, por outro lado, vivem em grupos e procuram áreas costeiras protegidas. Conforme crescem, passam a ocupar águas mais abertas.