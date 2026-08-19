DIVULGAÇÃO / PRF Ônibus de turismo bate em carreta e deixa 13 feridos na Bahia

Um ônibus de turismo que fazia a viagem entre Brasília e Porto Seguro bateu com uma carreta e deixou 13 passageiros feridos na tarde de terça-feira (18), na BR-349, em Correntina, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo transportava 44 passageiros no momento da batida.

O acidente aconteceu por volta das 17h20, no km 982 da rodovia. De acordo com a PRF, os 13 passageiros feridos sofreram lesões leves. A informação também foi confirmada por veículos locais que acompanharam a ocorrência.

O ônibus pertencia à empresa Letieri e cumpria o itinerário Brasília–Porto Seguro. A ocorrência foi classificada pela PRF como uma colisão transversal com outro veículo, do tipo carreta.

Atendimento às vítimas

Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram deslocadas para o local e permaneceram na ocorrência para realizar os procedimentos necessários e acompanhar o atendimento aos passageiros.

Até o momento, a PRF não informou detalhes sobre as circunstâncias que levaram à batida. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

Informações divulgadas após a ocorrência indicam que os passageiros que precisaram de atendimento médico foram encaminhados para unidades da região. A empresa responsável pelo ônibus também teria iniciado o atendimento aos envolvidos.





Viagem entre Brasília e Porto Seguro

O ônibus fazia uma viagem interestadual entre Brasília, no Distrito Federal, e Porto Seguro, no sul da Bahia, quando ocorreu a batida.

Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos do estado e recebe visitantes de diferentes regiões do país, especialmente durante períodos de férias e feriados. A cidade é conhecida pelas praias, pelo centro histórico e pela importância na história do Brasil, sendo um dos destinos mais procurados do litoral baiano.

A ocorrência mobilizou equipes da PRF da região de Barreiras, que seguiram no atendimento do acidente e na adoção das medidas de segurança no trecho.