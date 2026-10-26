Renato Pizzuto/Band Lula e Bolsonaro no debate da Band, em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu virar votos até em cidades improváveis, como Glicério (SP), berço de Jair Bolsonaro. Entre um turno e outro, Lula conseguiu 154 votos a mais na cidade paulista.

No primeiro turno, Lula obteve 969 votos na cidade, representando 32,94% dos votos válidos da cidade do noroeste do estado, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 1.818 votos, ou seja, 61,79%. Já no segundo turno, Lula subiu para 1.123 (37,22%), e Flávio para 1.894 (62,78%).

Lula foi reeleito com uma margem superior a quatro milhões de votos, diante do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta foi a primeira vez que um candidato derrotado no primeiro turno conseguiu reverter a desvantagem no segundo turno.



Imagem gerada por IA Lula vira votos na cidade onde Jair Bolsonaro nasceu





A margem de Lula se deu também graças ao petista ter conseguido virar a vantagem do adversário e assumir a liderança em 211 cidades, enquanto Flávio assumiu a ponta em apenas uma das que estava atrás.

Entre as 211 cidades em que Lula assumiu a liderança, estão duas capitais, Rio de Janeiro e Macapá.

Com 100% das urnas apuradas, o petista teve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%. Com isso o petista se tornou presidente da República pela quarta vez.



