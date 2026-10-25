MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

Uma urna eletrônica com as teclas 1 e 3 travadas precisou ser substituída neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026, em Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. O problema foi identificado por um eleitor na cabine de votação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Vicençotti.

Em nota enviada ao iG, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou que a ocorrência foi comunicada por um eleitor e que a presidente da mesa adotou as providências necessárias para substituir o equipamento.

O fluxo de votação no local segue regularmente. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo





Brasil teve 900 urnas substituídas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a substituição de 900 urnas eletrônicas em todo o país entre as 8h e o meio-dia deste domingo (25), segundo balanço divulgado pela Justiça Eleitoral. O número corresponde a cerca de 0,18% das 499.248 urnas utilizadas no segundo turno.

São Paulo liderava o número de substituiçõe s, com 163 equipamentos trocados. Na sequência, apareciam o Paraná, com 103, o Rio de Janeiro, com 95, e Minas Gerais, com 75.

Para atender a possíveis falhas técnicas durante a votação, a Justiça Eleitoral deixou 48.815 urnas de contingência disponíveis para substituição.

Até a divulgação do balanço, nenhuma seção eleitoral havia precisado recorrer à votação manual com cédulas de papel.

Como funciona a substituição de uma urna

Quando um equipamento apresenta problemas que impedem o funcionamento normal, a Justiça Eleitoral pode substituí-lo por uma urna de contingência. A medida permite que a votação continue, sem que os eleitores precisem deixar de votar por causa da falha.

O número de equipamentos substituídos pode mudar ao longo do dia, conforme novos problemas são identificados e os tribunais eleitorais atualizam os balanços.

No primeiro turno das eleições de 2026, realizado em 4 de outubro, 1.904 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o país.

Eleitores escolhem presidente neste domingo

O segundo turno das eleições gerais de 2026 ocorre neste domingo (25), com votação das 8h às 17h, no horário de Brasília. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente da República.

A recomendação é que os eleitores procurem os mesários ou os responsáveis pelo local de votação caso encontrem dificuldades durante o procedimento.