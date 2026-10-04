Reprodução/Justiça Eleitoral Urna é trocada após tecla ‘3’ ser danificada durante votação

Uma urna eletrônica precisou ser substituída na manhã deste domingo (4), após a tecla de número “3” ser danificada em uma seção eleitoral de Candelária, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na seção 33 da Escola Eveline Fonseca de Oliveira.

Segundo a Justiça Eleitoral, a tecla estaria travada devido a uma suposta utilização de cola no equipamento. Com isso, o botão não respondia aos comandos, impedindo que os eleitores apertassem a tecla durante a votação.





A ocorrência foi registrada por volta das 8h30. Segundo a Justiça Eleitoral, os votos computados antes da substituição da urna não serão perdidos.

Durante a troca do equipamento, houve uma breve paralisação da votação no local. O serviço, porém, foi normalizado pouco depois.

A autoria da ação será investigada pela Justiça Eleitoral, que deverá apurar as circunstâncias do caso e verificar se houve uma tentativa de interferência no processo eleitoral.

Ocorrências nas eleições

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, às 11h deste domingo (4), um novo boletim da Operação de Segurança referente ao primeiro turno das Eleições 2026.

No primeiro levantamento, a compra de votos aparecia em primeiro lugar entre as ocorrências registradas. Já no segundo balanço, a propaganda eleitoral irregular passou a liderar os registros, enquanto a boca de urna aparece na terceira posição.

Segundo o relatório, foram contabilizadas 214 ocorrências até o momento. Desse total, 175 foram classificadas como crimes eleitorais. Entre eles, 71 são casos de propaganda eleitoral irregular.