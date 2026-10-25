Heloísa Traiano Presidente Lula obteve ampla maioria dos votos depositados na Alemanha em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado pelos eleitores brasileiros deste domingo (25/10) na Alemanha, onde obteve 79,09% dos votos válidos. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) obteve 20,91% dos votos.

Em todas as cinco cidades onde se depositaram votos, Lula ampliou a margem de vitória na comparação com o primeiro turno, quando obteve 71,9% dos votos na Alemanha.

Ao redor do país, 20.923 eleitores foram às urnas no segundo turno em Berlim, Hamburgo, Colônia, Frankfurt e Munique. O comparecimento também aumentou em relação a 4 de outubro, com 1.601 pessoas a mais.

O resultado mais expressivo para o petista veio de Berlim(88,77% dos votos), repetindo a tendência do primeiro turno — Lula levara, há três semanas, 83,1% dos votos, contra 9,71% para Flávio Bolsonaro. Na capital alemã, Flávio conquistou 11,23% dos votos no segundo turno.

Pela manhã, os eleitores fizeram fila mesmo embaixo de chuva para votar em Berlim. Já por volta das 12h, a maioria das sessões tinha pouco ou nada de fila.

Lula amplia vantagem

Já Frankfurt foi a cidade com o maior percentual para Flávio — 29,03% dos votos, contra 70,97% para Lula. Os valores representam um crescimento de 8,46 pontos percentuais para Lula e de 1,99 para Flávio em relação ao primeiro turno.

Em Munique, no sul alemão, Lula ficou com 73,21%, e Flávio, com 26,79%. Ou seja, o percentual de Lula aumentou em quase dez pontos percentuais desde o primeiro turno, quando obteve 63,6% na cidade. Já Flávio teve crescimento de 2,46 pontos percentuais.

Por sua vez, Colônia deu 78,13% dos votos para Lula e 21,87% para Flávio — um aumento de 6,64 pontos percentuais para o presidente em relação ao primeiro turno. Já o aumento para o senador foi de 1,69 ponto percentual.

Em Hamburgo, foram 81,35% para Lula e 18,65% para Flávio, dentre os 2.177 votos depositados ao longo do dia. No primeiro turno, o petista obtivera 74,75% na cidade, contra 17,33% do adversário — isto é, os aumentos para os candidatos foram, respectivamente, de 6,6 e 1,32 pontos percentuais.

Em 2022, Lula recebeu 76,9% dos votos válidos no segundo turno entre os eleitores brasileiros que votaram na Alemanha, contra 23,1% de Jair Bolsonaro, que era então presidente.

Comparecimento chega a 50%

Os mais de 20 mil votos contabilizados indicam que apareceram para votar neste segundo turno 50,39% dos 41.552 eleitores aptos a votar. Já no primeiro turno, o comparecimento foi de 46,5%, com 19.322 votos na Alemanha, em comparação aos 78,9% registrados no Brasil.

Em todo o mundo, o total de brasileiros aptos a votar é hoje de 918,9 mil. Eram 18,5 mil em 1989, pouco após a redemocratização.

Neste ano, as comunidades expatriadas em vários países, incluindo na Alemanha, se mobilizaram para reverter a abstenção eleitoral após o primeiro turno, sobretudo oferecendo caronas e estadia.

Os brasileiros registrados para votar no exterior escolhem apenas o presidente, e não governadores nem postulantes ao Congresso Nacional.

Contribuíram Guilherme Becker, Barbara Rubira, Rayanne Azevedo, Kamila Rutkosky e Clara Rellstab.