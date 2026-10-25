Reprodução Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (25) no segundo turno das eleições de 2026, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Lula chegou à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, onde mantém seu domicílio eleitoral. O local fica na Rua Maria Azevedo Florence, 233, na Vila Claraval.





O petista votou por volta das 10h e estava acompanhado do vice-presidente e candidato novamente ao cargo, Geraldo Alckmin (PSB), além de aliados da campanha, como Simone Tebet (MDB) e Fernando Haddad (PT).

Além deles, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também estavam com o presidente.

Último ato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, realizou os últimos atos de campanha neste sábado (24).

Lula participou de caminhadas no Rio de Janeiro e na Avenida Paulista, em São Paulo.

No estado carioca, Lula participou de uma caminhada pela orla de Copacabana às 10h. Durante o evento, o presidente criticou o adversário e fez um apelo aos eleitores.

“As pessoas votam em quem quiser, mas deixar de votar no trabalhador para votar no miliciano é demais”, declarou. Lula também chamou Flávio de “o candidato de mais baixo nível” que já enfrentou.

Depois do ato no Rio, o presidente participou de uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração de apoiadores começou perto da Alameda Campinas e o seguiu até a região das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

O ato na capital paulista reuniu diferentes lideranças políticas, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição como vice, e os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB).

No início do evento, em declaração à imprensa, Lula fez críticas ao comportamento do adversário.

Jamais imaginei disputar a eleição com mentiroso, um miliciano, um desqualificado, como o rapaz que está disputando a Presidência da República." Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Lula ainda pediu que pessoas indecisas e aquelas que não votaram no primeiro turno participassem da votação.

Ao final do discurso, o candidato afirmou acreditar que vencerá a eleição e continuará no cargo por mais quatro anos.

Segundo o petista, esta é sua última campanha para a Presidência da República, pois não pretende disputar novamente o cargo após as eleições de 2026.



