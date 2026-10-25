A votação para o segundo turno das eleições de 2026 está aberta. As eleições acontecem neste domingo (25).
Os eleitores podem votar entre 8h e 17h. Cerca de 158 milhões brasileiros devem ir às urnas e escolher entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o próximo presidente do país.
Além disso, alguns estados também vão decidir o próximo governador. São eles:
- Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
- Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
- Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
- Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
- Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
- Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).
No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.
O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título.