Urnas para o segundo turno das eleições 2026 são abertas
Luis Antonio Souza/iG
Urnas para o segundo turno das eleições 2026 são abertas

A votação para o segundo turno das eleições de 2026 está aberta. As eleições acontecem neste domingo (25).


Os eleitores podem votar entre 8h e 17h. Cerca de 158 milhões brasileiros devem ir às urnas e escolher entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser o próximo presidente do país.

Além disso, alguns estados também vão decidir o próximo governador. São eles: 

  • Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
  • Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
  • Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
  • Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
  • Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
  • Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).

No restante do país, os brasileiros vão votar apenas para definir o próximo presidente da República.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-título. 


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-25/urnas-para-o-segundo-turno-das-eleicoes-2026-sao-abertas.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes