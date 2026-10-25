Reproducao / CNN Candidato do Flávio Bolsonaro ao lado da esposa Fernanda Bolsonaro

O Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, votou na manhã deste domingo (25) no segundo turno das eleições de 2026, no Rio de Janeiro.





Flávio chegou logo na abertura dos portões, por volta das 8h e realizou o seu voto na seção 170 da Escola Municipal Barão Homem de Mello em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.

O candidato esteve acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro e Douglas Ruas (PL), eleito governador do Rio de Janeiro em primeiro turno.

Após o voto, Flávio conversou com a imprensa e destacou a "campanha limpa"e se mostrou confiante quanto ao futuro.

Fico muito feliz, uma campanha limpa. Chegou a hora da mudança de verdade. O Brasil não aguenta mais o do jeito que tá. A esperança virou medo. Medo da geladeira vazia. Tirar, você, brasileiro dessas dívidas. Temos condição de montar uma equipe capacitada. Flaávio Bolsonaro (PL) - candidato a presidência da república













Reproducao / CNN Flávio conversou com a imprensa após a votação

Ainda nesta manhã, o candidato do Partido Liberal (PL) retornará a Brasília onde acompanhará a apuração do segundo turno, no chamado "quartel-general" da campanha ao lado de aliados.

Flávio encerra campanha com bloquinho e ato na casa de Bolsonaro



Para encerrar a campanha no último sábado (24), antes de seguir para o Rio, Flávio participou de uma mobilização em Belo Horizonte organizada por Nikolas Ferreira. O chamado “Bloquinho do Nikolas” teve uma motociata e um ato com apoiadores, com uso de trio elétrico e passagem pela região central da capital mineira.

A concentração dos motociclistas começou às 10h, na Praça do Papa, na região Centro-Sul. Os demais apoiadores poderão se reuniram na Praça da Liberdade, onde aconteceram os discursos de encerramento.





Último ato em frente à casa de Jair Bolsonaro



Depois da agenda em Belo Horizonte, Flávio seguiu para o Rio de Janeiro, onde realizou o encerramento da campanha. A mobilização aconteceu na Barra da Tijuca, em frente à residência de Jair Bolsonaro, com participação de aliados políticos.

O imóvel se tornou um ponto de encontro de apoiadores em 2018, quando Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e continuou a recuperação após o atentado em Juiz de Fora (MG). Naquele período, o então candidato à Presidência recebeu visitas de lideranças políticas e manifestações de eleitores.

A facada ocorreu em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Bolsonaro foi levado ao hospital e passou por cirurgia. O episódio teve repercussão nacional e internacional e marcou a campanha que terminou com sua eleição à Presidência.

A escolha da residência para o ato final de Flávio (PL) reforçou a associação política entre pai e filho na reta final da disputa contra Lula (PT).