Tomaz Silva/Rafael Neddermeyer/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam no segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, realizaram atos neste sábado (24), as últimas manifestações antes da votação de domingo (25).

Lula participou de caminhadas em Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Avenida Paulista, em São Paulo, enquanto Flávio esteve em uma motociata em Belo Horizonte (MG) e caminhada pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nas duas mobilizações, os candidatos estiveram com os principais apoiadores ao lado.

Lula critica Flávio durante caminhada

No Rio de Janeiro, Lula participou de uma caminhada pela orla de Copacabana às 10h. Durante o evento, o presidente criticou o adversário e fez um apelo aos eleitores.

“As pessoas votam em quem quiser, mas deixar de votar no trabalhador para votar no miliciano é demais”, declarou. Lula também chamou Flávio de “o candidato de mais baixo nível” que já enfrentou.

Depois do ato no Rio, o presidente participou de uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo a partir das 16h. A concentração de apoiadores começou perto da Alameda Campinas e o seguiu até a região das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

O ato na capital paulista reuniu diferentes lideranças políticas, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição como vice, e os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB).



No início do evento, em declaração à imprensa, Lula fez críticas ao comportamento do adversário.

Jamais imaginei disputar a eleição com mentiroso, um miliciano, um desqualificado, como o rapaz que está disputando a Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Lula ainda pediu que pessoas indecisas e aquelas que não votaram no primeiro turno participassem da votação.

Ao final do discurso, o candidato afirmou acreditar que vencerá a eleição e continuará no cargo por mais quatro anos.

Segundo o petista, esta é sua última campanha para a Presidência da República, pois não pretende disputar novamente o cargo após as eleições de 2026.



VEJA TAMBÉM: Como será feita a auditoria das urnas neste segundo turno?

Flávio leva multidão até condomínio de Jair Bolsonaro

Em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro participou de uma motociata que saiu da Praça do Papa e seguiu até a Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da cidade.

O senador estava acompanhado de aliados políticos, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos); o ex-governador mineiro, Romeu Zema (Novo); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL); e o senador eleito, Domingos Sávio (PL).

Ao chegar a Belo Horizonte, Flávio também gravou um vídeo ao lado de Cleitinho e Tarcísio. Na gravação, afirmou que, se for eleito presidente, pretende manter uma relação de parceria com o governo de Minas Gerais.

Povo mineiro, vocês terão um presidente que não faz ameaça a vocês e ao Cleitinho. Vocês terão um presidente que será parceiro de vocês. E tem a tradição: quem ganha em São Paulo e em Minas, ganha no Brasil. Flávio Bolsonaro (PL).





O evento também marcou o primeiro ato de campanha de Cleitinho ao lado de Flávio.

Flávio terminou os atos do dia em evento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às 16h. O ato percorreu a Avenida Lúcio Costa até chegar próximo ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Segundo turno das Eleições 2026

Este domingo (25) marca a volta às urnas em todo o Brasil. O segundo turno das Eleições de 2026 será realizado para definir o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Além das disputas nacionais e estaduais, eleitores de sete municípios brasileiros participarão de eleições suplementares para escolher prefeito e vice-prefeito. Em Goiatins, no Tocantins, a votação será ainda mais ampla, com três cargos em disputa (prefeito, governador e presidente).

