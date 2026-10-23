Vittor Sales/Divulgação Flávio encerra campanha com bloquinho de Nikolas e ato na casa de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) fará os últimos atos de campanha antes do segundo turno presidencial neste sábado (24), com mobilizações em Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro. A agenda inclui um bloquinho organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na capital mineira, e o encerramento em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

O endereço escolhido para o último ato tem significado para o grupo político, visto que foi nessa residência que Jair Bolsonaro continuou a recuperação depois de receber alta hospitalar, após ser esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG).

A escolha do local retoma um episódio importante da trajetória política do ex-presidente e aproxima o encerramento da campanha do filho da história eleitoral de Jair Bolsonaro.

Bloquinho reúne apoiadores em Belo Horizonte

Antes de seguir para o Rio, Flávio participará de uma mobilização em Belo Horizonte organizada por Nikolas Ferreira. O chamado “Bloquinho do Nikolas” terá uma motociata e um ato com apoiadores, com uso de trio elétrico e passagem pela região central da capital mineira.

Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia Candidato a Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL), ao lado de seus apoiadores durante o "Bloquinho 22", na Avenida Paulista, região central de São Paulo, neste domingo (18).





A concentração dos motociclistas está prevista para as 10h, na Praça do Papa, na região Centro-Sul. Os demais apoiadores poderão se reunir na Praça da Liberdade, onde estão previstos discursos de encerramento, conforme informações divulgadas sobre a programação.

A mobilização pretende reunir apoiadores do senador e ampliar a presença da campanha nas ruas na véspera da votação. Nikolas tem sido um dos principais aliados de Flávio na campanha e usa as redes sociais para convocar eleitores para os atos.

O evento também faz parte da estratégia de reforçar a mobilização em Minas Gerais, estado em que Flávio terminou o primeiro turno à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Último ato será em frente à casa de Jair Bolsonaro

Depois da agenda em Belo Horizonte, Flávio seguirá para o Rio de Janeiro, onde fará o encerramento da campanha. A mobilização está prevista para a Barra da Tijuca, em frente à residência de Jair Bolsonaro, com participação de aliados políticos.

O imóvel se tornou um ponto de encontro de apoiadores em 2018, quando Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e continuou a recuperação após o atentado em Juiz de Fora (MG). Naquele período, o então candidato à Presidência recebeu visitas de lideranças políticas e manifestações de eleitores.

A facada ocorreu em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Bolsonaro foi levado ao hospital e passou por cirurgia. O episódio teve repercussão nacional e internacional e marcou a campanha que terminou com sua eleição à Presidência.

A escolha da residência para o ato final de Flávio reforça a associação política entre pai e filho na reta final da disputa contra Lula.





Flávio e Lula fazem últimos atos antes da votação

As agendas de sábado fazem parte da mobilização final dos dois candidatos antes do segundo turno, marcado para domingo (25).

Flávio concentra compromissos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Lula, por sua vez, programou atos com artistas e apoiadores no Rio e em São Paulo, onde pretende encerrar sua campanha.

Os dois candidatos buscam mobilizar suas bases eleitorais e conquistar votos na reta final antes da votação. No domingo, Flávio deverá votar no Rio de Janeiro, enquanto Lula votará em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.