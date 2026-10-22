Reprodução/Facebook Jair e Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quinta-feira (22), em Brasília. O encontro ocorreu no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Flávio chegou ao local pouco antes das 8h, no horário de Brasília. A visita durou cerca de uma hora. Ao deixar o condomínio, o candidato não deu declarações à imprensa.

O encontro ocorreu na véspera do último debate presidencial entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para sexta-feira (23), na TV Globo, e a três dias do segundo turno das eleições, previsto para domingo (25).

Terceira visita após período de restrição

Esta foi a terceira visita de Flávio ao pai desde o fim de um período de 90 dias sem visitas, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proibição foi determinada por Moraes em julho, depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta de Jair Bolsonaro com manifestação de apoio à candidatura do filho à Presidência.

Na ocasião, Jair Bolsonaro estava submetido a medidas cautelares que o impediam de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ao analisar o episódio, o ministro entendeu que a divulgação da carta desrespeitou a ordem judicial e configurou desvio de finalidade no exercício do direito de visita.

A suspensão das visitas de Flávio foi fixada em 90 dias, com término em 11 de outubro. A defesa de Jair Bolsonaro pediu a retomada dos encontros, e Moraes autorizou a volta das visitas em 12 de outubro, após o encerramento do prazo e sem identificar novos fatos que justificassem a prorrogação da medida.

No entanto, a autorização não liberou o uso dos encontros para fins eleitorais. Moraes manteve a proibição de divulgar cartas, manifestos ou declarações políticas do ex-presidente, inclusive por meio de terceiros.





Condenação por tentativa de golpe

Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF, em 2025, a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente passou a cumprir prisão domiciliar humanitária após problemas de saúde e a necessidade de recuperação de uma pneumonia bacteriana.

A medida não significa liberdade irrestrita. Bolsonaro continua sujeito às condições estabelecidas pelo Supremo, incluindo restrições relacionadas às visitas e à comunicação pública.

A decisão que suspendeu temporariamente as visitas de Flávio foi uma dessas medidas. Mesmo após a retomada dos encontros, o senador precisa respeitar as condições fixadas pela Justiça e não pode utilizar as visitas para divulgar manifestações político-eleitorais do pai.